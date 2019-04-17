民進黨今召開記者會，宣布新北第六選區整合成功，市議員何博文退出支持現任立委張宏陸；黨主席卓榮泰今表示，第一階段53個選區有36選區確定同額提名，13個選區34位同志會進入第二階段協調，至於13選區34同志參與民主機制，會全力以赴，黨中央下週展開立委各選區民調。

為了展現團結， 綠委管碧玲、王定宇、台北市議會黨團成員阮昭雄、陳慈慧、洪健益、吳沛憶等人也出席記者會；卓榮泰介紹時還打趣說，很少看到觀禮團如此壯觀、陣容堅強。

卓榮泰說，經過提名策略小組提名協調，何博文全力支持張宏陸參選立委。何博文是現在新北市黨團總招，黨希望把最強力量留在新北市，特別感謝何博文，不以個人政治生涯考量為首要，而是以總統大選等大局爲考量，希望何博文能為更多人助選。

他說，立委張宏陸有過去行政經驗，未來是立院不可或缺力量，今天提名小組鄭文燦及黃承國也特別來到現場，這兩位負責北部協調工作，協調成功是非常困難，手邊還有很多要協調。

他指出，戰士沒有選擇戰場權力，戰士要選擇戰場，需要勇氣跟霸氣；彰化第一選區前鹿港鎮長黃振彥全力支持陳秀寶議員，屏東第一選區立委蘇震清也是全力立委鍾佳濱，彰化第二選區前彰化市長邱建富也是支持立委黃秀芳，邱建富還說要為總統大選全力投入。

卓榮泰還特別介紹立委管碧玲說，管的高雄選區縮減，因為管的實力強大到可以一分而三，可以支持三個選區同志，且ㄧ樣會走向全國為更多人助選、為台灣出聲，一次帶三個非常辛苦，希望帶起後進，高雄選區能像保有過去一樣勝選紀錄，保本土政權、保國會優勢、保進步價值。

卓表示，黨中央下週展開立委若干選區民調，一定秉持過去中立、公正，做出最科學的民調，讓參與民調同志都能以此為依據，民調勝出後，黨賦予他們最大責任；張宏陸等這些協調出線的參選人，都肩負另一位同事的期許。

何博文說，當國家正遭遇歷史關頭，他退出相當有把握的立委初選，過程痛苦與煎熬，對支持者萬分抱歉，過程中他沒有個人算計及榮辱思考，今天不只是民進黨一場選戰勝敗，而是關乎國家民進黨改革。

他說，他的對手不是張宏陸，張是他黨內敬愛的同志，面對的而是眼前直撲而來的挑戰，是要摧毀台灣民主、自由及人權的海嘯，國民黨一個因為突然竄起的政治韓流，集結成軍，時時要以光復黨國為念，棄台灣世世代代於獨立國格於不顧，「我們就要讓他們看看守護台灣的力量有多大」。

(中時 )