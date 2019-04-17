農曆3月15日(4/19)是財神爺生日，也是民間俗稱的求財日，台中廣天宮財神開基祖廟將於這天發放「財神令牌」，聚集渴望獲得財神爺祝福的民眾，但為了避免信眾提前兩、三天等候，這次僅在前一天(4/18)開放排隊，廟方還會加碼贈送前5百名信徒聚財金元寶，讓信眾越來越發財。

台中廣天宮財神開基祖廟位於台中市北屯區，是台中財神廟中信徒最多、最靈驗的廟宇，也是全台灣香火最鼎盛的財神廟。此財神爺是從四川峨嵋山羅浮洞迎請回來的，已有1千4百年的歷史，當時是由唐朝的李淵皇帝下令雕刻而成，是全世界第一尊、位階最高的財神神像金身，連全台灣的其他財神廟也都要來這謁祖進香，相當靈驗。

民眾拜拜除了求桃花、平安及健康之外，最普遍與最愛求的就是發財了，人人都想財源滾滾，尤其是做生意的商人、業務都是財神爺的忠實信徒。許多人會在農曆新年去廟裡求財，祈福一整年大富大貴、過好日子，而特別在財神爺聖誕這天，更要把握廟方贈予的財神令牌。

財神令牌是財神爺夢境所託要與有緣信眾結緣而製作。(官方提供)

但究竟為何有財神令牌呢？廟方人員表示，財神令牌是財神爺夢境所託要與有緣信眾結緣的媒介，而令牌造型是依照財神爺在夢境中顯現之令牌外型製作，特別指定要用青銅鑄造才能避邪化煞，保佑信徒一整年。

而令牌的意義在古代代表兵符，見令如見皇帝親臨，而財神爺特賜的財神令牌，就有如財神爺親臨一般，各路神仙也必須賜財給持有之人。令牌有4個種類，分別是平安令、健康令、發財令，還有3種同時擁有的牌王金輪令，每面令牌可以護佑持者一整年，除了可以當護身符之外，也可擺放家中招財化煞。

去年(2018) 財神爺聖誕前夕，就有不少信眾上午前來排隊，到了中午排隊人潮已超過數千人，比預期的人潮多出好幾倍。有居民表示，財神聖誕當天好多人，到處都在塞車，而且附近店家因生意太好東西被掃光提早打烊；周圍店家也說去年那天的營業額是平日的好幾十倍，非常謝謝財神爺的眷顧。

此財神令牌特別請財神爺加持過，通常在財神聖誕前一個月就有信徒踴躍詢問如何獲得。(官方提供)

近期廟內有不少去年求到財神令牌的信眾回來過爐，有信徒表示因財神爺的照顧讓他賺了不少錢，既換房又換車，今年一定要再來求。台中廣天宮發放的財神令牌有特別請財神爺加持過，上方有全世界最老的財神爺神像還刻有豬年造型，相當精緻。

今年發放財神令牌於4/18開放排隊。(官方提供)

今年財神聖誕發放財神令牌於國曆4月19日早上9點開放請領，前5百名再額外加贈金元寶。因令牌免費且數量有限，建議民眾要提早來排隊，建議自備水、食物、防曬等用品避免中暑，以及遵守秩序、不要插隊，一起將財神爺的祝福帶回家。

台中廣天宮 財神開基祖廟

地址：台中市北屯區遼陽五街131號

聯絡電話：04-22434146

(中時電子報)