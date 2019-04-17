交通部長林佳龍日前要求重啟普悠瑪事故內部懲處，3名台鐵局前局長均被加重處罰，司機員尤振仲也恐被記大過。林佳龍今被問到尤是否會被廢止執照，林未正面回應，但指出司機員關掉ATP系統且超速，使得最後一道關卡失控，有直接因果關係與責任。

台鐵局去年提出17人懲處名單，3名局長的懲處則是由交通部負責，由於林佳龍不滿懲處太輕，甚至點名范植谷還任驗船公司董事長是「沒有是非」，多次對外表示會擴大加重處分。交通部昨日將懲處名單報給行政院，前台鐵局長范植谷從1小過加重為記1大過2小過、周永暉從1小過加重為記2小過、鹿潔身從1大過加重為1大過1小過。

被問到尤振仲是否會被撤銷駕駛執照，林佳龍受訪時說，司機員關掉ATP系統且超速，使得最後一道關卡失控，有直接因果關係與責任，尊重行政調查懲處報告的建議，接下來等行政院核定後，才會公開詳細內容。

林佳龍指出，交通部這次啟動的普悠瑪事故行政責任調查，在政府部門應該是第一次，在司法調查進行的同時，主動在一般行政調查之外進行責任調查，釐清真相、追究責任。之前交通部認為司法調查中，並沒有去進行責任追究、懲處，後來請示行政院，院裡支持交通部主動進行責任行政調查，因此交通部根據新事證，擴大加重懲處，相信目前司法調查也指向同一方向。

林佳龍表示，普悠瑪列車採購、施工、驗收，尤其ATP遠端監控沒有接線就上路，這些都是要面對的事實，另一部分來自於日本車商相關規定不夠明確，他也指示台鐵局進行訴訟。

(中時 )