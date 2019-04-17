前市議員范綱祥在民調中以些微差距落敗。（甘嘉雯翻攝）

范綱祥以曼德拉名言自勉。（甘嘉雯翻攝）

民進黨桃園市第4選區立委初選結果出爐，鄭寶清取得領先，將獲得提名，而以些微差距落後的前市議員范綱祥雖覺得惋惜，但仍會支持鄭參選立委。范綱祥表示，目前暫無規畫進市府服務，他仍會做他最喜歡的律師工作；而鄭寶清未來將與國民黨提名的萬美玲競爭。

鄭寶清上屆以130票險勝國民黨的楊麗環，開票當晚還發生烏龍，市府竟然送花恭賀楊麗環當選立委，後來才緊急收回，再三確認後，才確定桃園區由民進黨驚險奪下1席。

對於初選出線，鄭寶清在臉書上感恩大家對他的努力給予肯定，他也感謝這次共同參與初選的 范綱祥 前議員，讓桃園的市民看見一場君子之爭，一個民進黨的進步價值；初選期間彼此沒有謾罵、攻訐，這是民主真正的典範！「下階段目標我們兩人將會團結合作，爭取市民最大的福利，為桃園城市進步努力、為台灣的前途打拚」。

根據了解，民進黨15日進行第4選區電話民調，但因為未接及拒答率過高，不得不再延一天，范綱祥說「中央黨部10多年來不曾發生這種狀況」，不過，范還是以些微差距落敗。

范綱祥也在臉書發表聲明：

沒有完成大家的期待，非常抱歉。

無限感激大家熱心的幫忙，讓綱祥能夠用非常有限的資源完成這場初選。

雖然未獲得提名，但差距不大，讓綱祥仍然感受到溫暖與希望。

有志難伸，不鬱悶是不可能的。

就引用曼德拉的名言自勉吧：

我從沒輸過。

我只有：贏，或者是學到教訓。

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到最後一刻都還有朋友在問：為什麼不選議員連任再去選立委？別人不是都這樣做嗎？

選議員的默認承諾是做四年，做了一年就落跑選立委，有違誠信，難以自圓其說。

堅持從政風格並沒有錯。

錯的是，對堅持原則造成的不利衝擊，評估得不夠詳盡確實，沒有充分預防應對，而造成知名度落差難以逆轉的困境。

無論如何，人生的意義還是不會只有在政治，從好處想，至少，重新獲得了自由。

得知結果後，立刻打了電話恭喜鄭寶清委員，請他日後有任何需要，不用客氣，隨時吩咐。

為了台灣，我們別無選擇，只有繼續團結、努力。

謝謝大家⋯⋯

「做律師很愉快！」范綱祥表示，未來將繼續做他最喜歡的律師工作，未來有沒有可能進市府工作？范說，市長鄭文燦僅恭賀他「生日快樂」，其他並未提及。

(中時 )