國內高血壓患者眾多，服用降血壓藥，有些人會產生副作用，醫師表示，吃降血壓藥千萬別碰柑橘類水果，尤其葡萄柚最須注意，食用後產生的副作用恐達24小時以上，光是1顆葡萄柚或200c.c的果汁就足以影響藥物代謝。

降血壓藥臨床上常見的副作用包括暈眩、姿勢性低血壓、支氣管收縮、乾咳、皮膚疹、水腫、心悸等，《良醫健康網》報導，由花蓮慈濟藥劑部撰寫的「醫院常用藥100問」指出，吃降血壓藥時別碰柑橘類，另外，含有高鉀的食物和中草藥也要特別小心。

由於葡萄柚、柚子、橘子等柑橘類可能影響血壓藥物代謝，引起副作用，尤其食用葡萄柚後，影響性長達24小時以上，1顆葡萄柚或200c.c果汁就會影響藥物代謝。

此外，因部分血壓藥會使體內鉀離子含量升高，因此血壓藥再加上高鉀飲食，恐造成體內鉀離子過高，產生肌肉無力、心律不整等狀況；還有銀杏、紅麴、人參、甘草等中草藥製品或萃取物，也可能與特定種類的血壓藥產生交互作用，引起副作用或降低血壓藥療效，食用前應先與醫師討論。

(中時電子報)