日本知名漫畫《魯邦三世》等的作者、日本漫畫家加藤一彥(筆名：Monkey Punch)4月11日因肺炎過世，享壽81歲。

加藤出身於北海道東部的濱中町，在當地讀完高中後就隻身到東京，邊上電氣相關專門學校，邊在專門做租書的出版社打工畫漫畫，1965年正式出道成為漫畫家。

兩年後的1967年隨著週刊漫畫雜誌《漫畫ACTION》的創刊，加藤開始了「魯邦三世」的連載，因為受到美國漫畫的影響，他筆下的人物手長腳長，畫風充滿異國情趣而造成話題。

他的漫畫作品於1971年改編電視動漫卡通，之後他的作品陸續被改編成電影、遊戲、小說、真人電影、電視劇、舞台劇等。除魯邦三世外，《魯邦三世》中的虛構角色，如性感職業女盜賊峰不二子及其敵手錢形幸一刑警因人物個性色彩鮮明而隨之走紅。

加藤60歲後進入研究所學習用電腦畫漫畫，挑戰新的技術，同時還在東京工科大學擔任客座教授，協助培養新一代動漫制作人才。後來居住在千葉縣佐倉市，2019年4月11日晚間因肺炎逝世。

(中時 )