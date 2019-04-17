偏光板大廠誠美材爆發經營權之爭，被稱「昔日股市四大金釵」的之一的誠美材副董事長葉美麗，被檢舉利用誠美材子公司茂豐貿易，涉及關係人交易，違反證交法。台北地檢署今天指揮調查局新北市調查處兵分多路搜索葉女住處、茂豐貿易等處，並以涉嫌人身分約談葉美麗等多人調查。葉美麗晚間將被移送北檢漏夜複訊。

葉美麗在民國70年代，在第一證券當業務員，每天營業額數十億，曾被稱為股市「四大金釵」之一，她與已故的寶來集團總裁白文正有將近20年的婚外情，白文正自殺身亡，讓2人的地下情意外曝光。

誠美材原名「奇美材料」，是奇美電的轉投資公司，主要是做偏光板業務，昔日大股東奇美實業出脫持股後，去年正式更名「誠美材」，為了嘗試轉型，何昭陽延攬康和證券前董事長葉美麗進入董事會，出任誠美材副董事長，並擔任旗下轉投資茂豐貿易公司、茂宇投資公司董事長。

葉美麗日前趁誠美材何昭陽因健檢缺席時，發動奇襲以臨時動議拔除何昭陽董事長位子。何昭陽曾是奇美實業總經理、奇美電董事長，更是創立奇美電的元老之一，還曾替奇美電到美國入監服刑近年。

誠美材日前因公司爆經營權之爭陷入財務困境，已向經濟部申請債權債務協商，風暴持續擴大，檢調今搜索，約談誠美材副董、子公司茂豐貿易董事長葉美麗等人到案說明。

檢調懷疑，葉美麗擔任董事長的茂豐公司，預付貨款予關係人BAO DUI公司、郡宏光電採購導電膜，2筆交易疑涉關係人虛假交易，違反證交法。

針對此事，葉美麗曾對外反駁說2件關係人違法交易，是空穴來風，子虛烏有，屬於合法常規交易，且已經會計師查核未有重大異常情形。其中向群宏交易一案，經群創知識科技鑑價，確認並未致公司受有任何損失。她認為這些傳言純粹是想要轉移她監督誠美事件的焦點。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )