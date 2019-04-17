媽祖看著自己長大！郭董：媽祖要我出來做事

鴻海集團總裁郭台銘是否參選總統，為政壇投下震撼彈，17日郭台銘到板橋慈惠宮參拜，致詞時表示，媽祖這幾天前有跟他託夢，要他用媽祖精神，為受苦受難老百姓要做好事，也要給少年人希望，「我一定會照媽祖指示」。

郭台銘說，媽祖說和平繁榮經濟自然會好，經濟好大家廟可以蓋更大間，他要用他的力量，幫助台灣，他今天來請示媽祖，媽祖對他說要他出來做一些事，不是為了賺錢，不是自己享受。

郭台銘說，媽祖說祂看他長大，要為台灣與台灣人民做更多事，「 我一定會照媽祖指示！」。

(中時 )