參拜慈惠宮 郭台銘：媽祖要我出來 11:592019/04/17 中時 林金池 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 鴻海集團董事長郭台銘。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 媽祖看著自己長大！郭董：媽祖要我出來做事 鴻海集團總裁郭台銘是否參選總統，為政壇投下震撼彈，17日郭台銘到板橋慈惠宮參拜，致詞時表示，媽祖這幾天前有跟他託夢，要他用媽祖精神，為受苦受難老百姓要做好事，也要給少年人希望，「我一定會照媽祖指示」。 選總統？郭台銘：媽祖叫我要出來做好事 郭台銘說，媽祖說和平繁榮經濟自然會好，經濟好大家廟可以蓋更大間，他要用他的力量，幫助台灣，他今天來請示媽祖，媽祖對他說要他出來做一些事，不是為了賺錢，不是自己享受。 郭台銘說，媽祖說祂看他長大，要為台灣與台灣人民做更多事，「 我一定會照媽祖指示！」。 (中時 ) #郭台銘 #媽祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘表態：若參加國民黨總統初選 絕對不透過徵召 16:412019/04/16 《獨家》郭擬參選總統？藍委：早已籌備數月 11:312019/04/16 《其他電子》選不選總統？郭董：思考要當聰者、智者或明者 13:072019/04/16 郭台銘未辦理重登記 沒繳黨費不具初選資格 15:412019/04/16 談郭台銘有意選總統 韓國瑜：愛情文藝片變武俠片 23:392019/04/16 郭台銘選總統 工商界不看好 04:102019/04/17 郭嗆蕭美琴沒禮貌 要去告洋狀 04:102019/04/17 郭怒飆民進黨一言堂 退席研討會 04:102019/04/17 大度者才能擔治國大任 04:102019/04/17 吳敦義下午將親授榮譽狀表揚郭台銘 10:512019/04/17 政治熱門新聞 參拜慈惠宮 郭台銘：媽祖要我出來 - 新聞 - 中時 一張圖看透民進黨！邱議瑩、陳明通都中槍 - 政治 李俊毅吐真言：我們等著被韓國瑜殲滅… - 新聞 韓、王誰可當總統？近2萬人投他！ - 政治 韓國瑜籲軍公教勇敢說不！洪孟楷15字預言 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。