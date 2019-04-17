臺灣電影推介會昨天（16日）北京國際飯店會議中心開幕，本次共有四部精采好片向國際業者熱情放送，有集結金獎製作陣容揪心催淚的《老大人》；表現臺灣文化習俗、兄弟情感的《寒單》；臺灣首部療愈系真人動畫奇幻電影《嗨!神獸》；唯美清新愛情文藝片《最是橙黃橘綠時》。

2019年第九屆北京國際電影交易市場展於4月16日至19日在北京國際飯店會議中心盛大登場。Taiwan Cinema臺灣館今年有30部劇情片、11部紀錄片、7部經典修復片、21部製作企畫片共69部作品，以及33家發行商、9家後制公司等共42家電影業者共同參展，同時于展館內播放57部精彩電影片花，絕對值得關注臺灣電影的國際買家前往洽詢相關資訊。

《老大人》監製唐在揚表示本片預計以《爸爸的西裝》為名，在大陸放映，目前也已經送審通過。寫實的劇情手法帶出高齡化的社會，關於親情、照護、生死議題的各種面向。

北京電影市場展，臺灣電影佳作《老大人》不缺席，劇組監製唐在揚（前右）與演員黃嘉千出席說明。（吳家詮/翻攝）

而因本片入圍第55屆金馬獎最佳女配角的黃嘉千，表示她從自己原生家庭出發揣摩劇中角色，呈現出一個人背後說不出來的苦。她認為劇中人物因為錯誤的表現方式，讓家人都很疏離，現代家庭應該要即時修復關係，把愛說出口。

該劇主要敘述年逾八十的藥罐子金茂，獨居於平溪，老伴已離世，兒女皆已成家立業。然而，一場突如其來的意外，卻讓金茂輾轉住進了兒子益正安排的老人贍養院。即便最疼愛的孫子凱凱捎來結婚喜訊，也沒有消弭金茂到贍養院後低落情緒及想回老家的心。

《寒單》導演黃朝亮顛覆過去執導商業片類型的印象，此次結合地方民俗題材，看似熱鬧又具文化推廣的劇情，卻又深深刻化出人性矛盾、黑暗的一面。

導演說：身為台東的子弟，從拍電影開始，就一直想回家鄉拍戲。這次特別將台東特有的元宵文化習俗炸寒單搬上大螢幕，震撼威力十足。而男主角之一的胡宇威擺脫過去偶像男神形象，挑戰入行最大尺度超越過去的作品，他表示：當初導演找我演林正昆這個角色，我的第一個印象是覺得他是一個藏很多的人，也是一個做了錯事的悲劇人物。

但當我再多看幾次劇本，開始進到林正昆的內心層次，他的愛、他的恨、他的錯以及他的悔，很具體，很有畫面，是一個完全不像胡宇威的角色，所以我決定挑戰，讓自己體驗林正昆的人生。

而跟剛獲得 「亞洲電視大獎最佳男主角」-鄭人碩的對決，飆出二大男主角情義糾葛的情感發展，更是本片強賣重點。本片也是第九屆北京國際電影節北京展映【華片廣角】單元新片推介之一。

《嗨!神獸》是臺灣首部療愈系真人動畫奇幻電影，導演池家慶將經歷父親過世的親身感受，作為開拍本片的最大啟發。來自馬來西亞的他表示：這部戲籌備近三年的時間，能夠開拍的心情是既期待又興奮，尤其電影的動畫及特效場景是需要很多技術籌備及人力支援，團隊跟演員們給予的協助，更是讓他夢想實現的最大動力。女主角楊采妮看到劇本首稿，便答應演出，也是他最感動的事情之一。

《最是橙黃橘綠時》導演徐慶珠（右起）、劇組演員翁嘉薇、演員李亦捷。（吳家詮/翻攝）

甫十歲的童星演員白潤音表示知道本片是傳說故事，但不太能理解。白潤音稱呼楊采妮為采妮媽咪，楊采妮還買扭蛋給他培養「母子」感情。《嗨!神獸》故事主要敘述在森林深處住著一隻身體長得像豬，鼻子像大象，耳朵像馬，腳像犀牛的神獸。每當夜裡人們都睡著時，就會偷偷走進村子吃掉大家的噩夢！

阿吉的父親從小就跟他敘述小時候在森林遇到神獸的故事，阿吉對父親所說的話總是深信不疑。有一天，與阿吉相依為命的父親因海難身亡，傷心的阿吉鼓起勇氣闖入魔幻森林尋找神獸，希望神獸可以帶他去找爸爸。

《最是橙黃橘綠時》描述臺灣80年代，兩個女孩離家獨自面對人生的蛻變時刻。本片編劇與擔任導演之一的徐慶珠出身廣告界，長期在娛樂業，她指出片名及故事靈感來自宋朝文學大家蘇東坡的詩句，發展出這兩個閨蜜的成長故事。十七歲即獲得臺北電影節的最佳新演員李亦捷（飾演希敏），成功詮釋80年代的傳統含蓄卻又反骨的女孩。

擔任女主角的翁嘉薇（飾演冬冬）則有日本蒼井優之美譽。本片還有法國型男實力派演員法比歐、前景可期的日籍年輕演員各務孝太。當問到同樣是兩位女生的故事，與《七月與安生》有什麼不同？女主角翁嘉薇說：同樣是閨蜜好友，同樣的令人感動落淚，《最是橙黃橘綠時》特意借著女孩之間的書信傾訴異地成長點滴、兩段異國戀情，呈現找尋自我、衝撞青春，相信每個人看完都會有所感動。

《嗨!神獸》是臺灣首部療愈系真人動畫奇幻電影。（吳家詮/翻攝）

(中時電子報)