作家李敖去年3月18日過世後，引發兒女接連互控多起案件，對簿公堂。其中兒子李戡，不滿同父異母的姐姐李文，在臉書上罵他「小屁孩、五毛黨、瘋狗亂咬」等，自訴涉嫌妨害名譽、恐嚇罪。台北地方法院今(17)日審結，法官依3個公然侮辱罪判李文應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。本案可上訴。

親自到庭聽判的李戡，對於判結果表示，因為還未看到判決書，將在收到判決書後與律師研究，再決定下一步如何處理。李戡說，一切的訴訟都在進行當中，既然李文選擇全部透過法律解決，「那我就奉陪到底」。

(中時 )