李敖之女李文罵弟李戡 判拘役30日 12:112019/04/17 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李勘自訴姐姐親自到庭聽判。(王己由攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 作家李敖去年3月18日過世後，引發兒女接連互控多起案件，對簿公堂。其中兒子李戡，不滿同父異母的姐姐李文，在臉書上罵他「小屁孩、五毛黨、瘋狗亂咬」等，自訴涉嫌妨害名譽、恐嚇罪。台北地方法院今(17)日審結，法官依3個公然侮辱罪判李文應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。本案可上訴。 親自到庭聽判的李戡，對於判結果表示，因為還未看到判決書，將在收到判決書後與律師研究，再決定下一步如何處理。李戡說，一切的訴訟都在進行當中，既然李文選擇全部透過法律解決，「那我就奉陪到底」。 (中時 ) #李敖 #判決書 #拘役 #易科罰金 #罰金 也許您會感興趣 推薦閱讀 男租帳戶給詐團 沒收到錢、賠詐款又遭判拘役 16:352019/04/15 酒駕2次、無照8次 男子積欠12萬元罰鍰房屋遭查封 22:062019/04/16 罵Ｆ奶辣模勾男人 女網友判拘役 04:102019/04/17 社會熱門新聞 奮鬥9年娶到女神！婚後妻不孕 他變臉了 - 社會 王思佳走光照 檢：非猥褻物品 - 社會 高中生迷窒息性愛 母開門驚見... - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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