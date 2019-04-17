◎郭董擬參選2020 韓國瑜讚愛情片變武俠片

高雄市長韓國瑜美國行最後1天，行程滿檔，早上離開飯店前接受媒體聯訪，談及對郭台銘可能表達參選2020總統意願的看法，他表示，郭台銘應可實現「台灣安全、人民有錢」總統重要目標，但媒體追問是否表示力挺郭董，韓則當場否認，僅表示等郭董這兩天先表態，不管如何，一旦郭宣布參選，一定震撼海內外。

◎板橋慈惠宮參拜 郭台銘：媽祖要我出來

鴻海集團總裁郭台銘是否參選總統，為政壇投下震撼彈，17日郭台銘到板橋慈惠宮參拜，他致詞時表示，媽祖這幾天前有跟他託夢，要他用媽祖精神，為受苦受難老百姓要做好事為兩岸和平努力，也要給少年人希望，「我一定會照媽祖指示」。

◎9天8夜遶境落幕 20萬人迎大甲媽回鎮瀾宮

大甲媽遶境跋涉300餘公里，於17日零時10分於鎮瀾宮完成安座大典，由前總統馬英九、台中市長盧秀燕及鎮瀾宮董事長顏清標接駕，在數十萬信徒簇擁下，接力恭請媽祖回神龕，為9天8夜遶境行程畫下圓滿句點。

◎教練團龍魂不滅 張泰山葉君璋黃煚隆入列

相隔20年，味全龍在頂新集團董事長魏應充的推動下，籌組的首波教練團在今(17)日正式在臉書粉絲專頁宣布，總教練由葉君璋擔任，並由前味全龍成員黃煚隆擔任守備教練、「森林王子」張泰山擔任打擊教練。而領隊則是由43歲的百大最佳經理人吳德威出任。

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