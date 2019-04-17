衛生福利部疾病管制署在本月11日公布中部地區確診4例國內感染麻疹病例，其中1名20多歲女性曾在4月4日至4月5日可傳染期間到宜蘭旅遊，宜蘭縣衛生局接獲通報後，立即展開各項防疫工作，並掌握女子旅遊期間所居住的飯店，以及在縣內旅遊期間可能接觸到的工作人員，經統計共有43人，全數列冊進行健康監測及衛生教育，所幸目前尚未發現有疑似麻疹症狀者，縣衛生局表示，列冊者將追蹤觀察至4月23日。

宜蘭縣政府衛生局表示，這名麻疹確診的女子，在4月4日與家人自行開車至宜蘭縣旅遊，旅遊地點包括頭城龜山島及礁溪鄉，4月4日上午先搭船前往龜山島旅遊，晚間住宿在某飯店，2天的旅遊活動地點都集中在住宿飯店周邊商圈，4月5日下午開車離開宜蘭。

縣衛生局進一步表示，經疫調個案，這名女子自4月4日至5日出現咳嗽、流鼻涕等麻疹前驅症狀但未立即就醫，4月6日進一步出現發燒及畏寒，這才前往中部某醫院急診就醫，4月8日起身上陸續出現紅疹及柯氏斑，醫院隨即通報疑似麻疹，4月10日檢體檢驗結果確診為麻疹陽性。

(中時 )