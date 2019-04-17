臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」貼出這張照片，怒轟「台灣人，你還要繼續被民進黨看不起嗎？」（擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟）

鴻海集團總裁郭台銘過昨怒嗆民進黨立委蕭美琴引發議論。然而，蔡政府執政以來，很多官員失言引發爭議，包括陸委會主委陳明通和民進黨立委邱議瑩。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」直言，「台灣人，你還要繼續被民進黨看不起嗎？」

蔡政府執政後不僅推出的政策不得民心，許多官員的言論也經常引發爭議。對此，鳳凰花護民主市政監督聯盟PO文指出，邱議瑩把勞工當錄音帶、黃重諺把韓國瑜當土包子、陳明通把人民當豬狗禽獸，蕭美琴把郭台銘當空氣，該粉專直言「台灣人，你還要繼續被民進黨看不起嗎？」

2017年立院審查《勞基法》修正案時，藍綠雙方僵持不下。藍委張麗善當時說難道民進黨沒聽到外面勞工在抗議？竟要讓修法強渡關山，然而，在台下的邱議瑩卻反嗆，那些都是放錄音而已啦！她還酸勞團連抗議都不認真，用放錄音帶抗議。邱議瑩這番話在當時引發極大爭議。

陳明通日前針對高雄市長韓國瑜赴中港澳簽訂農產訂單，批評「如果人類只顧物質生活，與豬狗禽獸有什麼差別」。「豬狗禽獸」一說引爆外界批評，陳因此兩度鞠躬道歉，坦承措辭不恰當。

(中時電子報)