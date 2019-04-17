海航集團旗下再有公司陷入財困，其持有的香港上市公司CWT International（00521）16日公布，公司一筆達14億元(人民幣，下同，約台幣63億)的貸款，因未能按時支付利息及若干費用合共6300萬元，已觸發違約，被貸款方要求即時償還所有欠款；在4月17日上午9時前CWT未能償還所欠金額，貸款人將執行抵押權，接管所有已抵押的資產，而毋須另行通知公司。

CWT於4月10日起開始停牌，16日表示將繼續暫停買賣，直至進一步刊發有關違約事宜的更新消息為止。 公告指CWT在2018年9月底借貸14億元，現時未能支付利息等費用合計6300萬元，令該融資發生違約。貸款人已向公司發出要求還款通知書，所有貸款立即到期。

上述融資協議的抵押品包括其物流及商品貿易公司CWT Pte. Limited的全部股權、英美的投資物業（包括倫敦金絲雀碼頭辦公樓項目，其於英國的投資物業去年底賬面值為12億元），以及中國的高爾夫球場，該批資產佔公司總資產極大部分；截至去年底，該公司總資產約為246億元。

另外，上述事件已觸發該公司旗下另一筆定期貸款交叉違約，未償還款項為7.66億元。貸款方若對CWT Pte. Limited的控股公司股權採取執法行動，該公司業務將受到相當影響。

CWT稱，一直積極與相關貸款人磋商，研究償還應付款項的其他安排，強調總資產價值超過上述未償還貸款的總和。截至去年底止，公司的淨資產值仍有53.14億元。

(旺報 )