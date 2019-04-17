鵝肉店縱火致2死3傷 主嫌獲輕判15年 12:332019/04/17 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 土城鵝肉店縱火主嫌蔡興旺、黃煒杰及林家寶（由左至右）。（中時資料照 陳俊雄攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市蔡姓男子前年到土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店潑灑調和漆、甲苯等易燃物引發大火，造成2死3傷，一審考量蔡男當庭向被害人及家屬鞠躬道歉，尚見其悔意，將他判處無期徒刑，高院改判刑15年。全案可上訴。 鼎玉鉉鵝肉店林姓負責人的三子嗜賭，曾有債主上門嗆聲討債，後來他加入詐騙集團，與集團老大「阿龍」有金錢糾紛，阿龍的手下蔡興旺找了同學黃男及林男幫忙，3人前往鵝肉店把高易燃性的調和漆往店內潑灑，液體落於爐具而引燃火勢釀成重大傷亡。 (中時 ) #鵝肉店 #集團 #縱火 #主嫌 #討債 也許您會感興趣 推薦閱讀 建成國中校慶 蔡衍明捐款百萬助學弟妹 10:132019/04/13 手機交友軟體詐騙 主嫌收押 04:102019/04/16 台灣詐騙集團 竟用日閒置空屋作案 08:402019/04/16 港股開低一度跌百點 信和集團10連跌 11:092019/04/16 聲寶集團贊助近千萬元 舉辦聲寶女子公開賽 11:522019/04/16 Whoscall獲國泰集團私募基金投資 朝資本市場前進 14:102019/04/16 利用空屋對陸電信詐騙 台犯罪集團日本落網 22:252019/04/16 源大環能攜手鵬景集團 造福兩岸人民健康 04:092019/04/17 感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 地下匯兌350萬黑吃黑案 檢起訴主嫌等4人 10:292019/04/17 社會熱門新聞 奮鬥9年娶到女神！婚後妻不孕 他變臉了 - 社會 王思佳走光照 檢：非猥褻物品 - 社會 高中生迷窒息性愛 母開門驚見... - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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