新北市蔡姓男子前年到土城區知名的鼎玉鉉鵝肉店潑灑調和漆、甲苯等易燃物引發大火，造成2死3傷，一審考量蔡男當庭向被害人及家屬鞠躬道歉，尚見其悔意，將他判處無期徒刑，高院改判刑15年。全案可上訴。

鼎玉鉉鵝肉店林姓負責人的三子嗜賭，曾有債主上門嗆聲討債，後來他加入詐騙集團，與集團老大「阿龍」有金錢糾紛，阿龍的手下蔡興旺找了同學黃男及林男幫忙，3人前往鵝肉店把高易燃性的調和漆往店內潑灑，液體落於爐具而引燃火勢釀成重大傷亡。

(中時 )