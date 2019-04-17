鴻海董事長郭台銘昨以企業家身分參加研討會，首度鬆口有意參加2020總統大選「最快這兩天做決定」，還堅定表示若要參選，必走國民黨初選程序，然這番話慘被資深媒體人兼名嘴羅友志打臉，說他根本「玩假的」。

羅友志昨晚8點在臉書開直播，開始就表明要來談談郭台銘選總統一事，認為他只是「虛晃一招」，解析郭台銘的身分是企業大老闆，「身為老闆做的每件事，都是為公司利益著想，他心裡想的，就是能不能讓公司賺錢」。

羅友志表示，曾聽郭台銘說過若鴻海股票沒到200點，他不會退休，就此鐵口推測，郭台銘絕對不可能選總統，而之所以鬆口說考慮出來選，「純粹讓大家知道他有實力選總統」，且政治環境複雜險惡，推斷郭台銘屆時會讓賢，找個理由退出，更說郭董如今的心願，應該就是促進兩岸合作，讓公司長久經營，畢竟「很難相信，(他)已經有一個王國，還要去看另一個更小的世界」。

(中時電子報)