火箭在季後賽首戰122比90大勝爵士32分，爵士教頭史奈德今天在受訪時直呼哈登是非人類，反而像是AI人工智慧，攻擊手段層出不窮，根本無人能守得住他。
爵士在首戰企圖使用公鹿防堵哈登的戰術來伺候他，但哈登不但成功破解，而且還如入無人之境的得分、籃板、助攻樣樣來，打得爵士全隊灰頭土臉，拿他一點辦法都沒有。
史奈德說，哈登就像是AI人工智慧，他能不斷學習，並且從中找到最佳解決方式，相同的防守戰術對他而言毫無用處。
(中時電子報)
火箭在季後賽首戰122比90大勝爵士32分，爵士教頭史奈德今天在受訪時直呼哈登是非人類，反而像是AI人工智慧，攻擊手段層出不窮，根本無人能守得住他。
爵士在首戰企圖使用公鹿防堵哈登的戰術來伺候他，但哈登不但成功破解，而且還如入無人之境的得分、籃板、助攻樣樣來，打得爵士全隊灰頭土臉，拿他一點辦法都沒有。
史奈德說，哈登就像是AI人工智慧，他能不斷學習，並且從中找到最佳解決方式，相同的防守戰術對他而言毫無用處。
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