陸美貿易談判進入最終階段，雙方正為協定文本密集磋商。路透社17日引述熟悉談判的消息人士披露，作為貿易協定的一部分，大陸可能會取消美國家禽進口禁令，並可能購買更多的豬肉來解決日益嚴重的供應短缺問題。但大陸不願解禁促生長藥物「萊克多巴胺」(ractopamine)，這是美國大約一半豬群使用的藥物。

路透社17日報導指出，陸美兩國正努力達成一項協議，以結束持續數月的貿易戰。這場貿易戰已使全球最大的兩個經濟體損失數十億美元，並擾亂了全球金融市場和供應鏈。

報導稱，川普政府敦促北京解決大陸在智財權、強制技術轉讓和工業補貼等問題上的做法所引發的擔憂。還通過尋求降低關稅、解除禁令和改革監管程式，以推動農產品在大陸市場獲得更大的准入。

報導引述兩名消息人士表示，美國已要求北京解除對萊克多巴胺和美國家禽的禁令，但大陸談判代表一直拒絕解除對使用萊克多巴胺的禁令，儘管北京方面可能會增加美國豬肉的進口，因為大陸的養豬產業正受到非洲豬瘟的嚴重破壞。

報導稱，2002年，大陸禁止在牲畜中使用萊克多巴胺，認為其將導致人類健康問題。歐盟同樣禁止萊克多巴胺，儘管美國等國說它是安全的。

報導指出，美國農業部預計，大陸今年的雞肉進口總量將激增68％，達到57.5萬噸，因為非洲豬瘟促使消費者轉向豬肉以外的蛋白質。這種病對豬是致命的，但對人無害。

報導稱，自2015年1月以來，由於禽流感爆發，大陸已經禁止所有美國家禽和雞蛋進口。但大陸上個月解除了對法國家禽的類似限制，去年還取消了對美國白羽肉雞的關稅。全面解除禁令將為美國家禽重新打開大門，使其能夠在全球最大的禽肉產品市場競爭。

兩名消息人士稱，儘管大陸解除對美國家禽禁令的可能性越來越大，但北京方面正在尋求一條「雙向道路」，並希望能夠向美國出口一些家禽產品。

(中時 )