高雄市長韓國瑜近日出訪美國時喊出「國防靠美國、市場靠大陸」的口號，大陸社科院台灣研究所台美室主任汪署申17日在《環球時報》發表評論稱，「經濟靠大陸、安全靠美國」的觀點雖然有特殊的歷史背景與現實考量，但島內多數人也明白美國不會將台灣安全置於自身的國家利益之上。「台灣社會需認識到，在中美大國博弈趨於加劇的背景下，從大陸賺錢、向美國買安全豈能持久？」

汪署申17日在大陸《環球時報》刊登評論「『經濟靠大陸、安全靠美國』難以持久」指出，台灣社會長期存在著「經濟靠大陸、安全靠美國」的觀點，不時出現於島內媒體輿論中。

文章稱，對於「安全靠美國」這種思維，從兩岸關係上來看，法理上兩岸並未正式結束敵對狀態，因此島內仍有人視大陸為威脅，炒作敵視大陸的氛圍，將美國視為最關鍵的安全依靠。而從美國因素來看，美國是台灣最重要的盟友，依靠模糊的「協防」承諾和軍售延續並助長台灣對美國「安全保護」的依賴心理。

文章稱，「經濟靠大陸」的思維則是大陸經濟持續快速增長、社會發展進步對台灣產生吸納效應的必然結果。儘管蔡英文上台後極力推動「新南向政策」、減少台灣對大陸的經濟依賴，島內主流意見仍堅持台灣經濟離不開大陸。

文章認為，「經濟靠大陸、安全靠美國」折射出島內社會對大陸和美國的複雜心態，既有兩頭漁利也有規避風險的考慮，當中的矛盾顯而易見。但他也指出川普執政的不確定性再度刺激島內對美將台「棋子化」「籌碼化」的深層擔憂，島內多數人明白美國不會將台灣安全置於自身的國家利益之上。

他強調，習五條展現大陸解決兩岸政治對立的政策始終是積極開放的，根本問題還是在台灣當局蓄意拖延談判。「台灣社會需認識到，在中美大國博弈趨於加劇的背景下，從大陸賺錢、向美國買安全豈能持久？」

(中時 )