國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢（藍衣者）。（張穎齊攝）

鴻海董事長郭台銘鬆口考慮參選2020總統，為政壇投下巨型震撼彈，外界認為是PK高雄市長韓國瑜。國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢喊出，國民黨最強組合就是「吳郭瑜」，吳敦義身為黨主席，郭台銘為企業家，韓國瑜不畏民進黨打壓並提出「台灣安全，人民有錢」，「吳郭魚」就是要全民拼經濟、救台灣！

「力挺吳郭瑜、全民拼經濟！」黃希賢解釋，吳指的是吳敦義所代表的國民黨，郭指的是郭台銘所代表的成功企業家，瑜指的是韓國瑜所代表的拼經濟人氣王。

「吳郭魚救台灣！」黃希賢表示，「吳郭魚」是最符合現在人民期盼的最佳組合，吳敦義身為黨主席，擔責著全黨團結的責任；郭台銘為企業家，必可以企業家的專長帶領台灣走向經濟發展之路；韓國瑜不畏民進黨打壓並且提出「台灣安全，人民有錢」，「吳郭魚」就是要全民拼經濟，「吳郭魚」必堅定捍衛中華民國，「吳郭魚」讓台灣安全、人民有錢。

黃希賢說，韓國瑜和郭台銘都是非常強的總統人選，都有望代表國民黨重返執政；且自民進黨執政以來，執行很多引發外界強烈爭議的政策，例如成立促轉會及不當黨產委員會等黑機關、對於勞工資方皆雙輸的一例一休政策，及荒謬的人事任命，凡事都以選舉考量優先及人事酬庸。

黃也痛批，由自由貿易經濟特區條例的提案就可以看出，民進黨不以民生經濟政策優先，經濟成長率只是指數，人民對經濟成長無感，台灣在這3年來沉淪空轉。

(中時 )