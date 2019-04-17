穆斯林飲食生活有一定規矩，通過認證的旅宿業者可提供相應服務。（莊曜聰攝）

房間內附有禮拜墊，方便穆斯林朝拜。（莊曜聰攝）

全球穆斯林人口約有18億，占全球4分之1強，與華人市場規模相當，商機龐大，西拉雅國家風景區管理處與國際穆斯林觀光產業聯合發展協會合作，輔導台糖尖山埤江南渡假村、仙湖休閒農場、儷景溫泉會館等3家旅宿業者通過穆斯林友善認證，以吸引更多穆斯林旅客造訪台南。

西拉雅風管處處長張隆城指出，根據資料統計，外籍人士來台工作者人數逾67萬，其中印尼籍占4成，幾乎全為穆斯林人士，由於信仰緣故，生活及飲食習慣不同，要找到適合的旅宿及餐飲並不容易，業者若能取得清真認證，商機可期。

國際穆斯林觀光產業聯合發展協會理事長馬孝棋表示，年輕穆斯林海外旅遊風氣正盛，也偏好選有穆斯林友善認證的商家消費，友善旅館包括提供不含豬肉或酒精的餐食、肉類食材取得清真認證、專屬餐廚具、房間內有拜毯並標明禮拜方向、浴室有淨下設施等等。

這次通過的3家旅宿業者各有不同風格，台糖尖山埤江南渡假村有湖光水色及畫舫遊船；仙湖農場有豐富農稼與生態；儷景溫泉會館則有關子嶺獨特的泥漿溫泉，加上日前已經通過的走馬瀨農場，將可提供穆斯林遊客更多元化的遊程選擇。

(中時 )