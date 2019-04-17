金曲組合「張三李四」日前發行單曲《那個男孩》，日前釋出正式MV，由金曲導演張三執導，並邀請到金馬影帝李康生合作，讓粉絲驚喜莫名。張三今天（4月17日）分享MV長達3個月的製作過程及甘苦。

這支MV以市井小民中的一位男孩為故事發想，代表著在這城市曾遭遇挫折與努力不懈的每個人，劇中有家庭問題、霸凌、職場、一直到其實每個人都可以成為更好的自己。從前製、拍攝到後製完成共花了3個月的時間，張三表示：「有影帝加持，慢工出細活，絕對要讓歌迷滿意。」

張三透露，他仰慕影帝李康生已久，腳本出來後，劇組開始討論尋找主角，當製片提出希望能由影帝李康生擔綱，現場突然一陣安靜，原來大家心中的不二人選都是他，於是張三立即聯繫對方並將音樂《那個男孩》demo寄給他，影帝聽完後以力挺口吻答應，也讓拍攝團隊士氣大振。

張三興奮的說，太榮幸有機會與金馬影帝合作，康生哥的戲很細膩，不愧是戲精影帝，現場的演員與工作人員，都深深地被他感染，幾度都跟著鼻酸紅了眼眶，還有工作人員感動到偷偷拭淚。私下的影帝待人親民和善，一點架子都沒有，同時也願意多方嘗試，對戲充滿熱情，值得大家學習。

李康生參與本次拍攝共花了2天，第二天更是一大早就到現場梳化上工，當天更超班到半夜1點多，而李康生仍專業敬業的配合拍攝需求演出到工作結束，令工作人員佩服及感激。

李康生與拍攝的過程中，還不忘鼓勵「張三李四」，說：「創作的路會走的比較辛苦，但可以走的比較遠。」與張三拍照時，他表示自己剛好姓李，拍照時也比了個「四」，搞笑來個「張三李四」，張三誇讚他是很好相處的前輩。

(旺報 )