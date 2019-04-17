在「2019馬來西亞國際創新、創造力暨科技展」中拿下金牌獎的「多功能手杖」，是由二信高中電機科三年級林建昌及二年級余雅雯、賴乙賢、張祐嘉、黃志緯、夏嘉駿等6人所共同發明的作品。（二信高中提供）

在「2019馬來西亞國際創新、創造力暨科技展」中拿下金牌獎的「多功能手杖」，是由二信高中電機科三年級林建昌及二年級余雅雯、賴乙賢、張祐嘉、黃志緯、夏嘉駿等6人所共同發明的作品。（二信高中提供）

「2019馬來西亞國際創新、創造力暨科技展」落幕，基隆市二信高中總計8件作品，榮獲3金2銀2銅8特別獎，暖西國小則抱回1金1銀3特別獎，為基隆爭光。其中二信高中電機科學生所發明的「多功能手杖」備受評審青睞，能方便長輩在緊急時按下按鈕，即時用LINE傳送位置，十分便利又極富創意，因此勇奪金牌。

這次大馬發明展，參賽隊伍來自20個國家，200多所學校及上千位青少年發明家參加競賽，12日至14日於馬來西亞首都吉隆坡，舉行為期3天競賽與展覽及頒獎儀式。

二信高中總計有8件作品共41人參加競賽，「紅綠燈裝置」、「舒眠燈」與「多功能手杖」獲金牌獎，「多功能露營燈」、「安全發光衣體」、「UV–LED殺菌燈」獲銀牌獎，「腳踏車可攜式多功能安全裝置」、「太陽能安全帽」獲銅牌獎；暖西國小則有8位小朋友到場參賽，「鉛筆盒殺菌包」獲金牌獎、「智慧屋」獲銀牌獎，

值得一提的是，「多功能手杖」是二信高中電機科三年級的林建昌及二年級余雅雯、賴乙賢、張祐嘉、黃志緯、夏嘉駿等6人，在主任劉兆祥及指導老師李詩源的指導下，首次參展即獲好評。

李詩源說，賴乙賢的阿公行動不太方便，要靠拐杖行動，阿公雖還沒有跌倒過，但當孫子的他，擔心萬一有一天，如果發生狀況時，家人不知阿公走到哪裡，很難處理；孝順的賴乙賢想到，自己讀電機，因此想可以利用定位方式來結合，這樣發想後，大家一起研究。

二信高中校長林立指出，參賽作品全數得獎看似簡單，但這10件作品都是師生費時1年努力的嘔心瀝血之作，成功在這次的發明展中發光發熱。

(中時 )