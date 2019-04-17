量販店好市多(Costco)之所以可以吸引消費者經常上門大肆採購，其實內藏大學問，從店內擺設到價格訂定都有妙招。所以購物專家指出，這些花費陷阱，呼籲消費者小心陷入，千萬別衝動購物。

1.店內擺設刻意讓人看花眼

好市多的貨架擺設都有小心機，他們故意設計成把人潮導向主打商品區，消費者會因為經過時心動，買下高單價商品，或是因為免費試吃，而買下商品，「這都是好市多讓你先試再買的巧思。」原本只是去買面紙、洗髮精跟冷凍食品，卻因為走過螢幕鮮明亮麗、音效生動的大型電視展示區而心動，或者走累時經過可以試坐的躺椅展示區，最後卻買回家。專家呼籲，如果要避免過度消費，就要去之前列購物清單，絕不多買東西。

2.免費試吃

好市多大方提供會員免費試吃試喝，其實背後大有原因，可以讓消費者試吃過癮，但試吃試喝實際上卻是誘惑民眾衝動購物( impulse-shop)的手段。專家呼籲，在好市多購買的食品通常是量販包裝，消費者買回家可能根本吃不完，變成浪費。

3.休息地點藏玄機

不管是美食區或家具特賣區，看起來都是可以讓消費者暫時歇腳的地點，但這項貼心設計的背後是有代價的。專家表示量販店會把較難銷售的商品擺在這些區域附近，「因為你在這裡歇得越久，越可能說服自己買下根本不需要的東西。」

4.免費退貨

消費者因為有寬鬆的免費退貨機制，卻反而增加消費，買下需多不需要的東西，所以千萬別衝動購物，要確定自己需要再買。

(中時電子報)