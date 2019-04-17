美日政府17日(美國時間16日)在美國華盛頓結束為期兩天的新貿易談判首次會議，美方要求削減對日貿易逆差並開放農業市場。美日雙方同意將儘早簽署有關農產品、工業產品等物品關稅的貿易協定(TAG)，也將針對電子商務（EC）等數位貿易進行協商。雙方計畫本月下旬在美日峰會前再度磋商。

美日貿易談判的首輪會議中先決定談判項目的領域，日方認定只局限於物品關稅的物品貿易協定（TAG），美方則希望將談判範圍擴大到洽簽包括服務業等在內的自由貿易協定（FTA）。 日本經濟再生擔相大臣茂木敏充表示，美日之間以物品為主的談判簽署協定後，進一步展開服務業等新領域談判的可能性極低。

茂木表示，農業領域調降關稅的話，可以解除美國因《跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）》生效後對美國不利的情況。至於美國產牛、豬肉等調降關稅問題將待美日雙方今後協商，茂木表示，「已轉告美方，日本無法給予美國超越CPTPP之日本市場開放水準。」

有關美國政府研究中的汽車關稅問題，日方主張，美日在談判途中，美國不會對日本提高汽車關稅。茂木表示、已再度與美方確認了去年9月美日共同聲明中的此一內容。至於電子書、網路音樂等數位貿易部分，雙方都認為應是容易合作的領域，但大陸則擔憂美日可能壟斷市場。

美方出席的談判代表是貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），貿易代表部隨後發表聲明指出，美國已向日本提出巨額對日貿易逆差的問題。茂木下週將再度訪美與萊海澤會談，雙方協商的成果將在本月下旬預定舉行的美日峰會上再做確認。

(中時 )