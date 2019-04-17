51歲的香港歌手許志安，和天后鄭秀文相戀22年、結婚5年，向來是外界眼中的神仙眷侶，不料昨（16）日流出男方和另名女星黃心穎在計程車上接吻的畫面。對此，許志安昨晚舉行記者會，數度情緒激動、哽咽落淚，他表示事發當天是因為喝醉才導致犯錯，並向妻子致歉。

兩性親子專家吳娟瑜表示，其實男人有7個容易外遇的時機點，而且不同年齡層，外遇時機也不太一樣，大抵可以分成20～40歲及40～70歲兩個階段。

２０～４０歲──因為衝動，無法自我控制

吳娟瑜分析，這時期容易外遇的時機大致如下：

1. 老婆懷孕：有些男人認為此時老婆無法滿足他的生理需求，於是有藉口向外發展不軌的關係。

2. 大吵一架：年輕夫妻可能為了日常生活的柴米油鹽醬醋茶而爭吵，如果男人習慣在大吵一架後就到酒吧或熱炒店飲酒，很可能種下一夜情的契機。

3. 心存報復：譬如懷疑老婆和男同事或男客戶曖昧，在未解釋清楚的情況下，老公又無法調適，於是選擇以牙還牙，用外遇的方式「回敬」老婆。

4. 睪酮素分泌旺盛：偏向生理因素，因為年輕、睪酮素分泌較旺盛，無法控制自己，慾望需求強烈，易導致酒後亂性或盲目追求。

當孩子漸漸長大，男人年歲漸長、夫妻關係又不好時，可能為了抓住青春尾巴，希望再尋求另一段感情而出軌。(圖片來源：陳德信)

４０～７０歲──醞釀許久，想給自己一個出軌的機會

因為體能和體力的差異，男人此時外遇的原因也和年輕時不太一樣：

1. 老婆太忙：例如老婆忙著事業、忙著做志工，無暇顧及先生，老公索性去外頭找新對象，「反正老婆不管我，我就去找其他人管我、關心我。」

2. 出差寂寞：有時男人長期出差覺得寂寞，身邊又有日夜相伴的同事或夥伴，一不小心就天雷勾動地火，自然而然發展出地下戀情。

3. 孩子長大，年華逝去：這時候男人可能會湧現青春一去不復返的懊悔，想著一輩子守著家、守著老婆，「到底守到了什麼？」尤其夫妻如果關係不好，容易想著「何不在人生即將走到盡頭的時候，尋覓另一段感情，追求短暫的幸福。」

自信成長、互信溝通 防堵外遇的良藥

有什麼方法可以預防事件上演、避免小三趁虛而入呢？

在提供方法前，吳娟瑜先是強調，並非所有女性都會想要刻意預防或挽回老公，尤其不少現代女性在工作職場上有傑出表現、不錯的收入；經濟獨立的前提下，如果自身也覺得和老公的關係「食之無味，棄之可惜」，在這節骨眼上，倒也不一定要積極作為，端看自己是否還在乎這個老公。

不過，以目前社會氛圍來看，大多數女性還是希望家庭圓滿、孩子有爸爸，這時吳娟瑜建議參考以下方法，防堵先生有機可趁、甚或順理成章向外發展：

1. 充足自信，自我成長：吳娟瑜曾經遇過一位少婦，先生在外有小三，有一天小三打電話給她，嗆聲「妳老公最愛我」，意圖逼退正宮，但這位少婦語氣中帶著自信，只在電話中回小三：「這位小姐，不管妳怎麼說，我是永遠的陳太太，妳不需要打電話來了。」

掛上電話後，少婦不慍不怒，沒有追問先生，依舊扮演好自己的角色，努力經營這個家。一年後，有一天老公主動向她道歉，並坦承和小三大吵一架後決定分手，這時也才從小三口中得知，原來老婆早就知道他外遇的事；少婦聽到後，平靜地告訴先生：「我的確早就知道，也知道你會回來。」

「當時這位少婦才32歲，如此有自信、智慧，真的很不簡單！」吳娟瑜說。因此，女人最重要是找到自己生命的位置，看到自己的好，自然不必擔憂外頭的風吹草動，甚至獲知老公在外拈花惹草也能不動聲色，掌握主權。

2. 保留溫存的時間和空間：如果太太很忙碌，或者孩子還小，仍應試著多顧及先生的需求，理解男人「一把火上來」、慾望襲來時的渴望，盡量維持彼此溫存的機會，不要總是想著「我都累死了，你不來關心、照顧我，還要搞什麼！」

3. 機會教育老公多體諒：如果因為懷孕或忙著照顧小孩而疏忽先生，除了太太多試著了解先生的需求，也要告訴老公「寶寶不是敵人、外人，是兩人的結晶」，請先生多體諒，不要和小孩吃醋。

夫妻最重要是互信，並有充分溝通的機會，才能防堵外力介入婚姻。(圖片來源：陳德信)

4. 充分溝通，開誠布公：無論夫妻發生什麼樣的不愉快，包括爭吵、先生不滿太太而有外遇報復的心態，或者覺得老婆太忙、沒有顧到自己的心情，雙方都要講開，避免誤會愈陷愈深，讓先生有外遇的藉口。

假使先生不滿太太和其他男同事曖昧，應該彼此溝通，甚至尋求諮商，而非採取外遇報復的方式。若是老婆太忙，先生有被冷落的感覺，經過溝通後，老婆也要衡量拿捏家庭與其他事情的重要性，同樣要保留和先生溫存的時間，能夠談心。

另外，先生若是想透過發展另一段感情，來抓住青春的尾巴，這時不妨安排一些活動邀先生一起參與，例如蜜月旅行或參加成長團體，拉住彼此的心，找回年輕時熱戀的感覺。

5. 不著痕跡的「關心」：例如老公出差的時候，刻意在他的行李中放一些保險套，雖然沒有說破臉，卻暗示老公「我有在注意你外面的關係，不要亂來！」

6. 積極面對處理：外遇仍有防不勝防的時候，畢竟道高一尺，魔高一丈，老婆往往是最後一個知道的人。吳娟瑜建議女性朋友，萬一真的遇上了，還是要認真面對、處理，思考是否仍要維繫這段關係，兩人如何重頭來過，或者平和地結束這段關係。

吳娟瑜強調，夫妻關係需要調整和共同成長，這門人生功課很值得學習，絕不要放棄！

《康健》提醒您，飲酒過量，有礙健康。

(中時電子報)