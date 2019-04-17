中共黨媒《環球時報》17日社評指出，美國國務卿蓬佩奧日前在智利大肆攻擊大陸拉美政策，呼籲智利和拉美國家遠離大陸。蓬佩奧作為美國最高外交官，已成為公開抨擊大陸最為猛烈和最為頻繁的美國高官。他的表現已經有點像一名激進的電視脫口秀主持人了。

社評表示，蓬佩奧好像一直沒有從中情局長角色轉換過來，雖然新職需要參與全面把握世界兩大國的複雜關係，但他對陸展示敵意似乎比做情報頭子還高漲。

社評認為，實事求是說，美國對陸很強硬，這個姿態用不著宣示，全世界都看懂。然而有什麼實際效果呢？誰都看得出，美國的對陸攻擊和打壓裡包含著它的不自信、蠻不講理，與在其他地區追求「美國優先」如出一轍。

社評稱，華府這樣做激勵各國並肩對抗大陸嗎？顯然沒有。它的盟友絕大部分都在改善、發展與大陸關係，包括日韓和歐洲國家。廣大亞非拉國家更把美國想利用它們搞地緣政治看得很透，華府不斷詆毀「一帶一路」，但「一帶一路」正在世界範圍內獲得成功，連義大利這樣的美國盟友都加入了，最新傳出瑞士也要加入。

社評列舉，美國動用全部力量打擊華為，收效甚微。德國輿論痛斥美國對柏林5G網路政策指手畫腳。不能不說，美國對陸政策總體失分，反而讓自己孤立。

社評強調，最根本的原因在於，大陸的確不是在世界上搞政治、軍事擴張，大陸推動「一帶一路」倡議的共商共建共用模式深得人心，很接地氣。北京平等互利的經濟合作誠意正把華府的「美國優先」主義和地緣政治偏執比下去。美方輸定了。

社評分析，美想把大陸發展勢頭強壓下去的目標，註定更做不到。大陸發展首先是基於人口總量的自然規模成長，伴隨經濟品質升級。只要大陸和平，不被美國搞亂，經濟總量超過美國是早晚的事。美國如果感覺「威脅」，正是零和思維導致的戰略迷失。

社評認為，大陸已經越來越遠離唯GDP論，美國政府何必引導人民糾結經濟規模會在什麼時候被大陸超越呢？高瞻遠矚的美國領導者不應把國家帶入這樣誤區。

社評提醒，蓬佩奧等高官衝大陸發狠沒用。說實話他們怎麼著不了大陸。華府需要與大陸貿易談判，因為美國的企業和消費者要求這樣做。美國軍隊雖然強大，但也不能亂搞軍事冒險，因為他們嚇不倒大陸這個核大國，美國人民也不會支持把國家綁上極其危險的戰車。

(中時 )