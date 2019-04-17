小禎今早出席活動。（洪秀瑛攝）

小禎的整形醫師老公李進良頻傳有紅粉知己，也多次被媒體拍到畫面，夫妻倆分居至今6年多，小禎今早出席膠原蛋白代言活動，被問到許志安出軌新聞，她說有看到影片，笑回：「台灣的計程車怎麼沒裝這種行車記錄器？」意指這樣就可以幫更多女性抓「腥夫」。

小禎表示，「看到很多衍生出來的報導，這些對女方（鄭秀文）都是傷害，大家安靜的讓她沉澱是最好方式，誰都不會好過」，如果是鄭秀文會怎麼面對？小禎直白說：「不用過啊，我已經過過了。」意指自己經歷過，能體會鄭秀文的心情。小禎說，基督徒的鄭秀文，這時候不需要再聽別人的聲音，「她應該好好禱告，我祝福她」，被問到為何一直沒想要處理離婚？小禎搬出上帝：「我們都是聽上帝的聲音。」

小禎瘦了40公斤，被爆料是因為做了「切胃」手術，她早上先在臉書大暴走：「整形、開刀，老娘從來都不避諱承認的，但沒有的事，你們寫成跟真的一樣，用文章殺了一個人的努力，這樣公平嗎？」

她隨後在活動上垮臉說爆料很無聊，「一篇報導抹滅我半年的努力，我到底要怎麼證明，以前覺得少吃多運動是口號，現在真的愛上運動，每天會強迫自己去，很多藝人有做切胃手術，但那看起來是會不一樣的」。以前有萌生切胃念頭？她說沒有，「它是一個器官耶，要謹慎評估」。

(中時 )