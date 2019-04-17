世界園藝博覽會本月28日將於北京開幕，梵蒂岡教廷新聞室16日表示，將接受北京邀請參加該博覽會，並派出文化委員會主席拉瓦西（Gianfranco Ravasi）樞機出席活動，同時教廷亦將設立自己的展館，這也是教廷第一次參加在大陸舉辦的國際展覽，目標之一是傳達教宗方濟各對環境問題的特別關切。

香港東網報導，據瞭解，這次的梵蒂岡展館佔地面積約200平方公尺，將展出梵蒂岡圖書館收藏關於植物標本和草藥植物藥用特性的文件，還有梵蒂岡博物館收藏的伯多祿·文策爾（Wenzel Peter）的名畫《伊甸園中的亞當和夏娃》，以及兩件前所未聞的作品，帶有羅盤玫瑰的聖伯多祿廣場青銅浮雕，以及一尊鍍金的橄欖樹雕塑。

拉瓦西樞機表示，這將是一次絕妙的文化對話，其任務是創造一種可以比談話更進一步的氛圍，不僅在宗教領域，更在藝術、文化和科學研究領域。負責展館的教廷副特派員特拉夫尼（Tomasz Trafny）神父則認為，梵蒂岡這次參展，將是一次成功的文化行動。

(中時 )