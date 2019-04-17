《教師法》修法爭議不斷，立法院教文會今(17)日召開座談會，教師及家長團體在現場激烈交鋒，高雄市教育產業工會理事長劉亞平砲轟民進黨政府，總統蔡英文執政無能，加上之前在年金改革得罪退休教師，本次倉促修法，教育部更扮演臥底，踐踏教師專業，「完全執政、完全野蠻、完全鴨霸」，把老師踩在腳底下，不尊重教育專業自主，才會民調低到起不來，「是嫌選票多嗎？」

「蔡英文執政無能，全民遭殃」，劉亞平指出，民國84年公布《教師法》，主要是當時的政治氛圍，國民黨執政，在野的民進黨認為國民黨「管太多」，因此提出標榜教師專業自主的《教師法》。

劉亞平認為，現在換成民進黨執政，「換了位置換了腦袋」，執政黨現在認為老師太乖了，為了少數人的利益而決定修法，動搖多數教師專業自主權，並且修法手段粗暴，根本踐踏教師專業，把老師的尊嚴踩在腳底下，「老師們是溫良恭儉讓，台灣選舉只要得最溫和的老師，必敗無疑。」

劉亞平還提到，蔡政府標榜改革，年金改革卻失敗，更得罪大批退休教師，如將修法教師法更引起現職教師大力反彈，執政無能，缺乏台灣教育價值，不只全民遭殃，也把民進黨搞垮，初選難怪不敢推動，「台灣社會相信醫生、相信老師，但就是不相信政客與總統。」

劉亞平還說，本次《教師法》修法，目的應是保障教師的專業法令，最後卻變成監管老師犯罪的法令，政府帶頭不相信老師。

至於教育部，劉亞平則認為，在本次修法事件中，教育部根本是蔡英文的「最佳臥底」，協助修法，表面上看來是想要多增加選票，但蔡英文的作為把公務人員都惹毛了，最後民進黨把票丟光，「民進黨不死，台灣穩死」。

全國教育產業總工會理事長黃耀南則說，教育部從草擬修正草案送行政院，出行政院版本與教育部版本差異大，經4月15日朝野立委詢問，竟是行政院政務委員林萬億主導大修，其本身若依目前修法草案，已有行為不檢，有損師道之行為，卻主導此次教師法修正草案，明顯不當。

黃耀南還說，教育部目前研擬的不適任教師處理審議機制建議版本，內容大有問題，所有的版本就是受處分教師終身不得聘任，主要在於沒有學校聘用這樣的教師，如此粗糙的修法版本，全教產建議立法院退回教師法修正草案，並請行政院教育部重擬，完備所有修法程序後再送立法院審議。

(旺報 )