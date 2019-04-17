大陸國新辦今天就2019年一季度國民經濟運行情況舉行發佈會。大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇對一季度國民經濟運行情況評價稱，一季度經濟運行比較平穩，特別是3月份多數指標好於預期，市場的預期在不斷改善，積極因素逐漸增多。一季度，經濟運行是開局平穩、穩中有進。「從一季度來看，GDP增長6.4％，明顯好於市場預期。」

澎湃新聞引述毛盛勇分析稱，如果要概括一季度經濟運行的特點，還是用三句老話來做一些提煉，但老話也不乏新意。其中第一句話就是經濟運行保持在合理區間。「我們經常講經濟運行常用的幾個指標，包括增長、就業、物價、收入等來看。」

第一，從一季度來看，GDP增長6.4％，明顯好於市場預期，市場預測有的是6.2％，有的是6.3％。

第二，從就業來看，1、2、3月份全國城鎮調查失業率分別是5.1％、5.3％、5.2％，3月份全國城鎮調查失業率比上個月回落0.1個百分點，就是從5.3％回落到5.2％。整個一季度來看，全國城鎮新增就業324萬人，完成全年目標任務的29.5％，就業形勢總體穩定。

第三，從價格來看，居民消費價格CPI一季度平均上漲1.8％，延續了溫和上漲的態勢。工業生產者出廠價格平均上漲0.2％，保持小幅上漲的趨勢。3月份當月CPI漲幅略有擴大，同比上漲2.3％，工業生產者出廠價格小幅上漲0.4％。「從價格的變化我們也能發現，市場供求關係在平衡改善，在供給比較充分、供給質量提升的情況下，價格略有小幅上升，這說明整個市場需求在改善。」

第四，從收入來看，一季度全國居民人均可支配收入實際增長6.8％，這一速度比上年同期加快了0.2個百分點，一季度GDP的增速是6.4％，所以收入增長跑贏了GDP。而且城鄉居民收入差距在縮小，城鄉居民人均可支配收入比值是2.53，比上年同期下降0.02。

「從上述主要指標來看，經濟運行保持在合理區間，應該說是很不容易的。」毛盛勇表示。

(中時 )