《我也是媽媽》自私人妻瞞老公偷墮胎。(影／中天電視)

近日香港娛樂圈出現「姣精之亂」，女星有男友卻劈腿人夫，引起軒然大波，而此景韓劇也真實揭露！韓劇《我也是媽媽》中也出現韓版「姣精」，默默無聞的小模攀上經紀公司理事，成為一線女星，沒想到婚後竟外遇劈腿，被抓包了還懇求老公原諒，心機「姣精」恥度全開，讓觀眾看到傻眼，也替男主角感到不值。

《我也是媽媽》男主角相赫（秋憲坤飾）是一間演藝經紀公司理事，深愛著明星老婆敏晶（宋宥安飾），沒想到敏晶意外懷孕，但害怕產後身材走樣，背著老公偷偷墮胎，相赫知道後雖然生氣，仍選擇原諒，卻又發現原來敏晶肚子裡的孩子根本不是他的，正當他決定再給老婆一次機會時，又目睹她在KTV包廂與男人接吻，劇情彷彿現實社會中「心機女」、「姣精」的翻版，十足精采。

飾演男主角申相赫的韓星秋憲坤，原是歌手身分出道，2008年因參與實境秀節目《我們結婚了》，與女演員申愛扮演假想夫妻，兩人在節目中相處自然不做作，成為觀眾最喜愛的假想夫妻，他也因《我們結婚了》人氣大漲，陸續投入多部戲劇作品拍攝，在《我也是媽媽》中扮演暖男富二代，該劇將於4月17日起每週一至週五晚間8時在中天娛樂台播出。

(中時電子報)