據俄羅斯媒體稱，俄羅斯當局證實，大陸向俄羅斯訂購的24架蘇-35戰機已經全部交貨。陸媒則稱，蘇-35戰機已配置南部戰機空軍，並形成戰力。

塔斯社報導，俄羅斯聯邦軍事和技術合作局16日透露，俄羅斯按照此前與大陸簽署的合約，已經向大陸交付全部蘇-35戰鬥機。

報導稱，最後一批蘇-35應該是在去年年末交付的。去年8月29日，俄羅斯國防部發表聲明確認，將在2018年底前向大陸交付最後一批10架蘇-35戰鬥機。

大陸是蘇霍伊蘇-35戰鬥機的第一個外國買家，從俄羅斯購買了約24架蘇-35。兩國於2015年簽署合約，合約金額約25億美元，單價超過1億美元，與美國的F-35戰機價格相當。按照合約，俄方還會交付有關的地面設備和備用發動機。

目前，全部24架蘇-35已經交付解放軍南部戰區空軍航空兵「南疆利劍」旅，替換掉之前使用的蘇-27SK。目前，該旅的蘇-35已經生成戰鬥力，在接機本場首飛不到一年就執行南海戰巡、繞島巡航等重大任務。

(旺報 )