美國明尼蘇達大學女生劉靜瑤（譯音）當地時間16日對大陸京東公司CEO劉強東和京東公司提起民事訴訟，狀告劉強東去年8月性侵。美國之音今天報導，她的索賠金額不詳，但肯定超過5萬美元。

訴訟是在美國明尼阿波利斯的亨內平郡法院提出。大約4個月前，美國當地檢方不肯就此案對劉強東發出刑事指控。

報導稱，去年8月京東集團創始人兼執行長、45歲劉強東在明尼蘇達的大學參加一個工商管理博士班專案期間，被劉女指控性侵，於8月31日被明尼蘇達警方逮捕，後來獲釋返回大陸。

去年12月21日美國明州亨內平郡檢察官麥克·弗里曼說：「經明尼阿波利斯警察局性犯罪組的徹底調查和4名性侵問題資深檢察官的認真審議，茲判定存在嚴重證據問題，不大可能提出可排除合理懷疑而定罪的刑事指控。」

他還說：「與許多性侵事件案一樣，這是一個複雜的局面。與其它一些性侵案類似的還有，嫌疑人堅稱性行為是兩廂情願的。我們審議了監控視頻、短信、員警隨身佩戴的攝影機拍下的影片和證人陳述，明顯的是，我們無法達到我們的舉證責任標準，因此無法提出指控。由於我們不希望讓那位年輕女子再次受害，我們不會披露細節。」

劉強東的律師吉爾·布里斯布瓦16日表示，她還沒看到訴狀，但根據亨內平郡檢察官過去的說法，「我們強烈感覺這一訴訟沒有價值，我們將大力為被告辯護」。京東公司的律師說法類似。布里斯布瓦此前也曾一再表示，劉強東是無辜的。

代表劉靜瑤的律師事務所之一，賓州的弗羅林-羅比各16日發表聲明：「我們為我們的客戶為伸張正義而對全世界公布她的名字所展現的令人難以置信的勇氣而驕傲。」

這個律師事務所拒絕評論他們要求賠償的金額，但法院文件顯示，金額超過了所需的5萬美元門檻。

該律師所的合夥人威爾·弗羅林過去曾抨擊檢方關於不起訴的決定說，這說明了為什麼性侵受害人不敢站出來的原因。這位律師說，將會說出「她的故事」。

過去檢方決定不起訴之後，劉強東在微博上寫道：「這個結果證明了自始至終我都沒有觸犯任何法律。」但是他說，他的行為給他的家庭、特別是他的妻子「造成了巨大傷害」。他說，希望妻子「可以接受我最誠懇的道歉，我一定將竭盡全力去彌補此事對家庭的創傷，重新擔當起丈夫的責任」。

明尼蘇達大學和亨內平郡檢察官的發言人拒絕對新的民事訴訟發表評論。

(中時 )