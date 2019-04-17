老公外派得獨自照顧女兒，過去也沒有跑步習慣，主播呂佳宜卻在4個多月的特訓後，上周日於關島馬拉松以5小時23分完成人生初馬。她笑著說：「幾乎是不可能的任務，終於鬆了一口氣！」除了顛覆以往形象，也希望和攝影團隊推出的10分鐘紀錄影片，可以激勵更多人愛上運動給予的美好回饋。

女力崛起，卻得肩負不同身分，是現在多數女性必須克服的挑戰。呂佳宜說，她在香港曾經採訪一位傑出的女性CEO，能在高壓下從容完成決策，依然保持優雅氣質，當時就請教對方如何做到，得到保持平衡的訣竅，就是要適時地接受不完美，還有每天堅持留給自己的時間。

呂佳宜完成人生首次全程馬拉松。（呂佳宜提供）

「就是這樣，我也要當一個溫柔又有力量的女性！」呂佳宜當時也這樣鼓勵自己。

呂佳宜說，其實自己不喜歡孤單的運動，原本最討厭跑步，但她想要挑戰自己的不可能，讓靜不下來的個性試著跟自己相處。「接受了挑戰，不管喜不喜歡、能不能，就要『想辦法完成』！」她也希望用自己的例子告訴大家，她可以，相信大家也可以！

呂佳宜（右）在教練的協助下，經過4個多月特訓，在關島完成人生初馬。（呂佳宜提供）

呂佳宜在風光明媚的關島完成初馬挑戰。（呂佳宜提供）

呂佳宜的關島馬拉松完賽證書。（呂佳宜提供）

(中時電子報)