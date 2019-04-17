光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫（右）向林姓婦人說明手術過程。（王文吉攝）

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫說明，病患的病灶在第6、7節頸椎（手指處）之間的椎間盤突出導致疼痛。（王文吉攝）

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫利用電腦斷層掃描說明，病患因第6、7節頸椎（箭頭處）之間的椎間盤突出，導致疼痛難耐。（院方提供）

透過內視鏡微創手術摘除頸椎椎間盤突出，手術傷口小於1公分。（王文吉翻攝）

台中67歲林姓婦人1年多前右手上臂突疼痛不適，之後痠麻感一路延伸到手掌，手掌感覺像「被熱水燙到」，只能高舉手臂，像自由女神般緩解。林婦忍痛1年多，才被兒子押去就醫，確診為頸椎椎間盤破裂，經內視鏡微創手術摘除突出病灶，隔日痛感完全消失，林婦露出久違的笑容說「終於可以把手放下來」。

光田綜合醫院骨科醫師嚴可倫指出，林婦因頸部舊傷又長時間低頭做家務，導致第6、7節椎間盤長久承受壓力，破裂突出後壓迫到頸部神經。因鄰居曾有動脊椎手術的負面經驗，讓林婦遲遲不肯就醫，剛好她的兒子是物理治療相關背景，家裡又有專業復健器材，患者得以忍痛1年3個月，才到醫院就醫。

嚴可倫解釋，傳統頸椎手術必須劃開5至6公分的傷口，器械從喉嚨附近進入，小心避開大血管與食道，切除椎間盤，並植入墊片與鋼釘固定；現在利用內視鏡，透過不到1公分的入口，就能將突出的椎間盤摘取切除。

嚴可倫說明，內視鏡有放大與高解析的優點，能妥善保護好神經，再把造成疼痛的病灶拿掉，對神經、大血管、食道產生的傷害與併發症風險大幅降低，也因為對骨骼肌肉的破壞極少，術後幾乎感覺不到傷口痛，隔天就可以出院，頸部活動度也不受影響。

林婦說，起初她只要把手抬高就不會痛，後來惡化到手舉高之外，還要將脖子倒向左邊才能緩解，朋友還以為她是刻意展示手錶，也時常晚上痛到睡不著。林婦坦言，聽鄰居的經驗讓她太害怕，所以自己遲遲無法下定決心接受手術，甚至在手術前2天還想放棄。

嚴可倫提醒，3C產品普及，低頭族為頸椎相關病症的高危險群，臨床門診患者也越來越年輕化，建議民眾要隨時提醒自己「看前方、不駝背、收下巴」的9字訣。如果出現肩頸痛或手臂麻痛，就要當心頸椎健康已經亮黃燈，矯正姿勢後若依然疼痛，盡早尋求醫師幫忙。

(中時 )