「2019福隆國際沙雕藝術季」將於19日開幕，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，邀請到7國25位沙雕藝術家進行藝術創作。（張穎齊翻攝）

「2019福隆國際沙雕藝術季」將於19日開幕，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，邀請到7國25位沙雕藝術家進行藝術創作。（張穎齊翻攝）

「2019福隆國際沙雕藝術季」將於19日開幕，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，展出名為「文明演化」的作品。（張穎齊翻攝）

「2019福隆國際沙雕藝術季」將於19日開幕，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，展出「謬思女神」的作品。（張穎齊翻攝）

邁入第12年的「福隆國際沙雕藝術季」，每年都吸引大批遊客前往朝聖，今年主辦單位極富巧思，以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，邀請到7國25位沙雕藝術家進行藝術創作，遊客可藉由穿過福隆小鎮到達沙灘，品味沙雕師們重現的神秘古城「亞特蘭提斯」，活動將於19日開幕，歡迎民眾共襄盛舉。

福隆國際沙雕藝術季自2008年開辦以來，迄今已邁入第12屆，今年持續由交通部觀光局東北角管理處與福容大飯店共同主辦，藉由產官合作投入民間多元能量。活動時間自19日至8月25日，邀請7國25位沙雕藝術家於17日進行藝術創作，19日進行開幕式的評審及頒獎。

東北角管理處表示，今年福隆沙雕以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，結合觀光局「小鎮漫遊年」，規畫出「與神同行」、「穿越古今」、「海洋之美」三大展區，將呈現出65座沙雕作品。

6月15日當天將以東北角海岸常出現的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的金氏世界紀錄，現場由300位民眾在沙雕師的帶領下完成壯舉，共同為福隆國際沙雕藝術季超越新的里程碑，屆時總計會至少有365座沙雕作品。

另外，每周六、日的夜間沙雕，將會結合光雕及光環境造景，透過展場內各主題區結合多變的LED投射燈，不定時的色彩變化，讓民眾體驗不同於白天的沙雕奇幻旅程，展場附近也有海洋工藝市集及街頭藝人表演等精彩好玩的周邊活動。

東北角管理處補充，19日開幕當天，中午12時前免費入園參觀，同時推出持門票票根，享有好康的優惠活動，活動期間也會提供有貼心的復康專車免費接駁服務。

(中時 )