美國智庫美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，簡稱CSIS）16日指稱，衛星圖像顯示北韓核設施可能在進行再加工活動。

據路透報導表示，上周的衛星圖像顯示，北韓主要核設施的活動情況可能與將放射性物質再加工成核武燃料相關。

報導稱，任何新的再加工活動都將凸顯出，2月底在越南河內舉行的美國總統川普和北韓領導人金正恩的第二次峰會失敗。

在一份報告中表示，4月12日的北韓寧邊核設施衛星圖像顯示，其鈾濃縮設施和放射性物質實驗室附近有5輛特種軌道車。報告稱，這可能顯示北韓在運送放射性物質。

報告稱，過去這些專用軌道車似乎與放射性物質的運送或再加工活動有關。目前的活動及其配置不排除可能涉及這類活動，無論是加工活動之前或之後。

美國國務院不願對情報問題置評，但一熟知美國政府評估的消息人士表示，儘管美國專家認為這些活動可能與再加工有關，不過他們對這是重要的核活動的說法表示懷疑。

(旺報 )