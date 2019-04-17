新北市板橋南雅西路一處公寓今(17日)清晨7時許發生火警，警消獲報出動滅火，疏散34人，其中10人送醫。有路過民眾捕捉到消防弟兄英勇救人畫面，懷中的1歲小嬰兒在懷中舉起手，看似對消防員「致敬」，現場照片曝光讓無數網友熱血沸騰。

板橋這起火警發生於7時7分，警消獲報出動大批人車搶救，火勢不到半小就撲滅，據調查，這起火警燃燒面積約10平方公尺，起火原因待進一步調查釐清。

一名網友路過火警現場，拍下一名消防員衝入火場後抱一歲娃出來畫面，網友將照片po上《爆廢公社》，感動說「剛剛在板橋的火災現場，看到消防人員把嬰兒救出來，真的是超感動的！」、「比起在電視上吵吵鬧鬧的那群人，這才是真正在為台灣為社會做事的人…向你們致敬！！」，有趣的是，消防員懷中的小嬰兒看著打火弟兄舉起稚嫩的小手，模樣像極在「致敬」。

貼文po出不到3小時就吸引2萬多名網友按讚，相繼留言鼓勵消防員「辛苦了，很感動的一刻」、「 這一幕很帥」、「小孩長大是否記得」、「 帥爆了！！真男人～感謝偉大的你們」、「感動的一刻，好險小孩子平安」、「聽說有很多單位的設備都很老舊了，可以請大家一起聲援幫忙更新消防員的設備嗎」。

(中時電子報)