鴻海董事長郭台銘昨拋出震撼彈，坦言這兩日將決定是否參選2020總統大選，並強調若要參加國民黨總統初選，一定會經過初選程序，絕對不經過徵召；但郭是否能參與黨內初選，尚有資格問題待確認。國民黨今則突然發出採訪通知，黨主席吳敦義將在下午親授郭台銘榮譽狀，表彰其愛黨情懷與貢獻，富含為郭「驗明正身」意味。

郭台銘昨拋出參選意願後，今日上午接連走訪新北市板橋慈惠宮、淡水武聖宮參拜，動態備受關注；下午也將現身國民黨中常會接受榮譽狀表揚。

國民黨將授予郭台銘的榮譽狀也提早曝光，內容指郭台銘創業有成、熱心公益，於105年10月25日鑑於國民黨財務拮据，以黨員身份，特別以其年高德劭之母親郭初永真名義，以新台幣4500萬元無息借予國民黨作為周轉之用。

內容也指出，今逢郭台銘同志入黨第50年，特別贈送榮譽狀以表彰其愛黨情懷與貢獻，特此感謝。

(中時 )