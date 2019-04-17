花蓮縣前奇石協會理事長鍾榮華利用東海岸菊花玉創作石斑魚。（范振和攝）

先後擔任過花蓮縣奇石協會理事長的鍾榮華、鍾榮鄉，是台灣頂極工藝協會工藝師，也是全台唯一的兄弟檔，和精於檯座創作的弟弟鍾榮富，3人共同經營玉石觀光工廠，作品豐富多元，深受好評。

鍾家5兄弟中，目前還有4人從事玉石創作、加工，老二鍾榮華、老三鍾榮鄉、老四鍾榮海、老五鍾榮富，除了鍾榮海在台東縣東河鄉經營都蘭山藍寶外，三兄弟都在花蓮縣吉安鄉福興村中央路一段647號，共同經營玉石觀光工廠。

經營玉石觀光工廠的鍾榮華（左）指導兒子鍾翔和琢磨玉石技巧。（范振和攝）

鍾家玉石觀光工廠的厠所與洗手檯分別用蛇紋玉、水墨石製成，吸睛之至。（范振和攝）

66歲鍾榮華負責開發、創作，61歲鍾榮鄉負責生產、品管，56歲鍾榮富負責配座、銷售，兄弟「一條龍、一條心」營運，各斯其職，闖出一片天。

鍾榮華說，他原在台南出生，台東長大，因擁有木器製作手藝，19歲應聘來花蓮工作，民國65年間當完兵後，就在花蓮定居發展，民國69年時接觸玉石產業，隨後，帶著弟弟鍾榮鄉埋首本土玉石創作天地，而手巧的鍾榮則專門為玉石製作創意檯座，一家和樂融融。

鍾家玉石觀光工廠號稱擁有全台最大的台灣玉作品。（范振和攝）

鍾家玉石觀光工廠內有玫瑰石牆，引人入勝。（范振和攝）

3兄弟共營的觀光工廠，內有玉石陳列館，陳列數以百計的本土玉石作品，也有玉石DIY部門，可讓遊客親手創作自己喜愛的玉石，鍾榮華的兒子鍾翔和耳濡目染下，也能為遊客操作示範研磨玉石，讓遊客帶走美麗的回憶素材。

玉石玩家鍾榮華珍藏的木瓜溪玫瑰石，曾在台灣歷史博物館展出，轟動一時。（范振和攝）

鍾榮華是第7屆花蓮縣奇石協會理事長，鍾榮鄉是第18屆天啊石協會理事長，兄弟倆都是文化部下轄國立台灣工藝研究發展中心籌組的台灣頂極工藝協會工藝師，在台灣是唯一的兄弟檔，相當難得。

玉石陳列館中，東海岸玉種梅花玉創作石斑魚，蛇紋玉打造的玉山、台灣玉精製的12生肖獸首等，琳瑯滿目。民國73年在台灣歷史博物館展出的木瓜溪玫瑰石，相當吸睛；寬289公分、高195公分、重5公噸的台灣玉，採用台灣檜木配座，是全台最大的台灣玉傑作，令人咋舌；第一屆2014年海峽兩岸觀賞石文化交流展中的「龍鳳呈祥」圖案石，也是奪目的鎮殿之寶。

觀光工廠就連廁所都用蛇紋玉隔間，洗手檯是水墨石製成，至於賞玩人口少的風化石，也成了廣場美麗的布景；多部DIY玉石研磨機則是觀光工廠與旅宿業的最佳媒介，鍾榮華3兄弟企盼玉石觀光工廠，成為推動在地觀光產業的小尖兵。

(中時 )