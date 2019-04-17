今年球季首次上演基襪大戰，洋基在先發投手帕斯頓（James Paxton）主投8局飆12K無失分的好投，以及隊友3發全壘打支援下，以8比0完封去年世界大賽冠軍，紅襪曾獲賽揚獎左投塞爾（Chris Sale）投5局失4分，今年連吞4敗，勝投尚未開張。

洋基與紅襪去年戰績亮眼，紅襪更是世界大賽衛冕軍，不過本季一開始兩隊卻跌破大家眼鏡，都擺脫不了低迷狀況。這次兩隊世仇交戰，洋基先發投手帕斯頓威風凜凜，主投8局一分未失，全場飆出12次三振，只被打出2支安打，完全壓制紅襪打者，和哈維（Joe Harvey）聯手投出3安打完封勝，也繳出加盟洋基後的代表作。

除了帕斯頓的好投，洋基打線也以火力支援，全場打出11支安打，包含3發全壘打，先是新秀外野手弗雷塞（Clint Frazier）在第4局從塞爾手中敲出陽春炮，埋伏在第9棒的陶企曼（Mike Tauchman）6局下再轟出3分全壘打，同時也是他的大聯盟首轟。7局下洋基再有攻勢，第4棒托瑞斯（Gleyber Torres）的陽春炮將差距拉到8分。

帕斯頓賽前戰績是1勝2敗，開季15局丟掉11分，甚至在前次先發不滿5局就退場，不過今天表現讓人驚艷，就連隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）都大讚：「這是我們熟悉的帕斯頓，一個可以控制他所有投球的左撇子。好像是在第2局時，我抬頭看到了球速99英哩(約159.3公里)，我之前曾見過，現在又出現了，尤其是在今晚這麼多球迷的比賽，真是太棒了！」

紅襪自開季以來戰績6勝12敗，在美聯東區墊底，而洋基7勝9敗則回升到分區第二，暫時擺脫倒數。

(中時電子報)