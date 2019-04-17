2020年東京奧運會和殘奧會組委會16日公布奧運具體賽程，田徑的田賽及徑賽共9個項目的決賽安排在上午開始的時段。此外美國職業籃球聯賽NBA明星選手有望出場的籃球及沙灘排球的決賽也定於上午開始。這是繼游泳後為配合存在時差的美國電視台播放黃金時段的安排，多場決賽定在上午的情況十分罕見。

奧組委計畫5月開始受理門票抽籤申請。與已決定上午進行決賽的游泳一樣，賽程反映了出巨資購買播放權的美國電視台的意向，然而奧組委表示，觀眾較少的上午也希望能滿座。

男女馬拉松的開始時間為了防暑提前1小時，正式決定為上午6點起跑。

2020年7月24日的開幕式前，22日上午9點壘球日本隊將在福島縣開啟奧運第一場比賽賽。首枚金牌將從25日的射擊女子空氣步槍中產生。田徑男子100公尺決賽及女子馬拉松等人氣項目集中在8月2日。棒球、男足等最多30個項目的決賽目前定於閉幕式前一天的8日舉行。

柔道7月25日起從輕量級開啟比賽，8月2日起的角力比賽，日本期待獎牌的女子項目將從重量級開始。桌球定於7月30日、31日，網球在8月1日、2日，羽球在8月2日、3日分別舉行女單和男單決賽。

近年的奧運通常將籃球、沙灘排球的決賽安排在下午至晚上。奧組委表示也有來自海外觀眾的意見是事實，另一方面強調稱「從力爭上午也滿座的角度來看，安排得非常平衡」。

(旺報 )