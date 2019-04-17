宣布投入國民黨總統初選的立法院前院長王金平17日到彰化縣員林市福寧宮參拜，被問到鴻海集團總裁郭台銘有意投入選戰時，他稱讚郭董也是個理想的國家領導人，歡迎加入初選行列，並透露郭已透過幕僚致電跟他照會。最後強調，自己有信心與決心，兄弟登山，各自努力。

王金平來到福寧宮上香，包括前立委鄭汝芬、蕭景田、前彰化縣長阮剛猛、前議長白鴻森、員林市長游振雄與爭取立委提名的縣議員張錦昆等重量級人士都到場迎接，充分展現他在基層的好人緣。

王金平說，他很歡迎郭台銘投入國民黨的初選行列，先前不知道郭台銘要選總統，初選辦法還沒有出來，也還沒有進行登記，任何黨員都可以表達參選意願。他在抵達福寧宮之前，剛好接到郭台銘的幕僚打電話來照會，說初選照走，也說郭台銘對於黨內有意參加總統初選的人當中，就只有欠他人情，但他也要感謝郭擔任全國義消總會總顧問期間，對義消兄弟的支持。

王金平並說，郭台銘經營這麼大的事業，又有國際觀和國際的政商關係，照理說是個理想的國家領導人，但他自己也有參選到底的決心和信心，「兄弟登山各自努力」，大家都投入初選，落敗的人來幫忙勝者贏得大選，現在要看國民黨總統初選的規定要怎麼訂。

(中時 )