北京警方在微博上提醒民眾小心詐騙。(翻攝平安北京)

法國巴黎聖母院15日慘遭祝融侵襲，全球皆感痛心不捨。大陸卻出現詐騙集團，在微信朋友圈廣發詐騙訊息，以重建名義要民眾捐款，並表示會將捐助者名字刻在牆上，對此，北京警方在官方微博上PO文表示已關注此事，並提醒民眾小心別被詐騙。

網友表示，在聖母院大火後不久，微信朋友圈就傳出以修繕聖母院名義的詐騙簡訊，訊息內文自稱是巴黎聖母院大火修繕工程負責人，因重建預算被歐盟扣押導致無法順利進行，並說到「只要您現在捐助本院1000歐元（約新台幣34862元），未來您的名字將被鐫刻於新建的紀念牆上」，還附上銀行帳號，文末更說「希望您對世界文明做出一份應盡的責任」。

對此，北京警方在《平安北京》官方微博上，公告出該詐騙訊息截圖，並寫道「紀念牆上有沒有你的名字我不知道，但警方的立案告知書上一定有你的名字」，以提醒民眾小心詐騙。

網友紛留言笑稱，「與時俱進，騙子都懂得緊跟時代潮流」、「真的是趁火打劫」，也有網友氣憤說「抓到一定要嚴懲」、「抓到煩請告知」，另有網友分享「我看到版本說會刻公德碑」、「還有收到自稱法國總統的」。

(中時電子報)