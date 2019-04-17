羽球世界球后戴資穎結束連兩周在馬來西亞、新加坡奪冠的光榮之旅後，前天回到台灣，繼續為了4月29日開始的東京奧運積分賽事備戰，今天她再度遇到飛行藥檢，進行完後靠兩份早餐壓驚。

飛行藥檢是賽事外的興奮劑檢查，世界反禁藥組織（WADA）的檢測人員可以在沒有提前通知的情況下，突發性地到可以找到該運動員的地方進行藥檢，受檢運動員不得以任何藉口逃避，未按時接受檢測的運動員會被視為拒絕受檢，成績出色的運動員甚至會被要求每天報告自己的行蹤，如果12個月內三度錯過藥檢，就會受到禁賽2年處罰，也因為藥檢人員都是搭乘國際航班往返，才會成為飛行藥檢。

戴資穎透過限時動態分享心情。(取自戴資穎IG)

戴資穎之前就在社群網站分享過突遇飛行藥檢的狀況，今天她則是一大早接受藥檢，小解完讓檢測人員採樣後，便到速食餐廳吃了兩份早餐，小戴透過限時動態表示：「一大早，被飛行藥檢從睡夢中叫醒…，尿完之後，決定吃兩份麥當勞早餐壓壓驚，讓肚子舒適一下。」

小戴還很可愛地備註：「其實是根本為了吃找藉口。」並放上摸下巴懷疑的表情符號。

2020東京奧運積分賽從今年4月29日到明年4月26日，因此戴資穎本季賽程安排主要集中在下半年，上半年只參加印尼大師賽、全英公開賽、馬來西亞公開賽、新加坡公開賽及下個月的蘇迪曼盃5站比賽，下半年則從7月中旬世界羽聯世界巡迴賽超級1000系列印尼公開賽挑戰衛冕開始。

從7月開始，戴資穎幾乎每個月都有比賽，不會像上半年有時兩場賽事之間間隔較久，她也期許自己能在8月的世界羽球錦標賽衝擊冠軍，因為她生涯至今在世錦賽最好成績是八強，世錦賽又是她羽球生涯少數還沒有拿過冠軍的比賽，她說過自己對於還沒贏過冠軍的比賽有很大的企圖心，是她在場上拚戰的另一動力。

(中時電子報)