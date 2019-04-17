工程單位到場搶通中。（縣議員張益生提供）

新竹縣五峰鄉南清公路37k路段昨天才傳出邊坡坍方，造成道路中斷，經搶修後通車不久，17日一早又傳出落石坍方，縣議員張益生獲報後通知縣府工程單位搶修。

近日春雨綿綿，山區雨勢不斷，五峰鄉南清公路連日坍方，引起地方居民關切，警方到場交管，呼籲民眾待搶通後再通行，張益生則請教育處通知五峰各國小協助受影響的學童請假，並連繫新竹客運由竹東往五峰發車的班次，在搶通後照正常發車。

(中時 )