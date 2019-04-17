五峰南清公路再傳坍方 封閉搶通中 14:302019/04/17 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南清公路再傳坍方。（縣議員張益生提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 工程單位到場搶通中。（縣議員張益生提供） 新竹縣五峰鄉南清公路37k路段昨天才傳出邊坡坍方，造成道路中斷，經搶修後通車不久，17日一早又傳出落石坍方，縣議員張益生獲報後通知縣府工程單位搶修。 近日春雨綿綿，山區雨勢不斷，五峰鄉南清公路連日坍方，引起地方居民關切，警方到場交管，呼籲民眾待搶通後再通行，張益生則請教育處通知五峰各國小協助受影響的學童請假，並連繫新竹客運由竹東往五峰發車的班次，在搶通後照正常發車。 (中時 ) #坍方 #公路 #五峰鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇花公路貨、重機擦撞 騎士受困貨車斗燒死 10:232019/04/13 五峰南清公路37k坍方 緊急雙向封閉 13:482019/04/16 降低肇事率 交通部補助機車駕訓班每人一千元 14:432019/04/16 參加機車駕訓班 今起可補助1000元 18:092019/04/16 生活熱門新聞 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 偷吃5徵兆！這兩處最容易露餡 - 生活 金警勁裝新制服亮相 波麗士燃燒戰鬥魂 - 生活 - 中時 停車上限3百收2千 陷阱曝驚人真相 - 時事 防老花第1名蔬果！一天50克就夠 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。