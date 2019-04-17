鴻海集團董事長郭台銘上午參拜板橋慈惠宮後，隨即驅車前往淡水武聖宮拜關公，他表示，是否宣布參選，「要等到媽祖跟關公祂們來告訴我」，他相信關公跟媽祖會透過民調來告訴我。

郭台銘表示，5年前曾和民進黨立委柯建銘及張花冠、陳明文及國民黨立委盧嘉辰來到淡水來武聖宮，但之後關公顯靈透過乩童把他留下來，還跟他說了一段話，他把這段話記下後壓在關公的寶印之下，因此今天上午他除了向出生的板橋媽祖請示，也特別來淡水向關聖帝君請示。

郭台銘表示，他今天是來向關聖帝君請示，要怎麼樣為台灣的黎民百姓、為年輕人做點事情，他相信關聖帝君可以最快的給我指示，我會宣布怎樣來替台灣的黎民百姓、窮苦的庶民及未來希望有發展的年輕人，給他們一個新的希望。

郭台銘強調，不管媽祖也好、關聖帝君也好，祂們慈悲為懷，他向祂們請示是否同意替大家服務。

郭台銘還談及到與蘋果創辦人賈伯斯的私誼，他表示賈伯斯信仰的是密宗黃教，他則是曾跟隨過密宗黑教的林雲大師，至於美國許多高科技人士則是信奉西藏宗教。

郭台銘認為，宗教都是與人為善、慈悲為懷，要為黎民百姓救苦救難，有部分人士質疑高科技怎會不信科技信鬼神？但他相信我們祖先是神，做壞事就是鬼，信仰可以讓人「明志、明心、明慧」。

(中時 )