電影《鬥魚》男女主角林柏叡與王淨從戲裡愛到戲外，先前愛得轟轟烈烈，王淨卻突然宣布已「和平分手」，今（17）日卻被拍到火速交往男星王柏傑，甚至已經見父母，兩人在林柏叡到北京工作時，一起客串戲劇生情，而客串已經是年初的事情，疑似劈腿的傳聞甚囂塵上。
據《鏡週刊》報導，王淨近日主演《愛情白皮書》先後發布與林柏叡分手還扯出男主角張庭瑚的曖昧情，如今又被拍到因客串三立年度大戲《用九柑仔店》而劈腿王柏傑，甚至感情好到已經見了男方父母程度。
事實上，王柏傑近年谷底復出，擺脫恐怖情人陰霾，主演了許多電影與電視劇，更搭檔張孝全、賈靜雯演出Netflix出品的《罪夢者》，近期更在天后蔡依林的新歌〈紅衣女孩〉中擔任男主角，背後式硬上蔡依林。現實生活中卻疑似當了小王，捲入林柏叡與王淨感情中。
據報導，王淨是趁林柏叡去北京時外遇王柏傑，甚至被拍到的那天，兩人也消失在王淨住家附近，疑似就是一起回家過夜。對此兩人經紀人皆未接電話回應。
(中時電子報)
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