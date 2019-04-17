《房屋稅條例》於2014年修正後，雖然調升非自用住宅稅率，卻也波及到自用住宅房屋稅連帶增加，引發民怨。綠委余宛如、郭國文及台南市議員林宜瑾舉行記者會，表示未來將提案修正《房屋稅條例》，將自住戶房屋稅稅率從現行的1.2％降為1％，同時為填補稅損缺口，非自住戶稅率將從現行的3.6％提高到4％。

余宛如解釋，《房屋稅條例》2014年修法後，將非自住戶的稅率的從1.2至2％級距，調整為1.5至3.6％，自用住宅雖維持1.2％，但修法後各縣市政府逐步調整房屋標準單價，造成房屋現值上漲，一般自用住戶每年房屋稅也跟著增加，帶來更重的租稅負擔。

郭國文表示，本來修法是要打擊擁有多個房屋的屋主，非自用住宅戶約佔全體的6.6％，卻波及到626萬的自用住宅戶，表示當時修法美意顯得「為德不卒」。他表示，應降低自用住宅稅率，並同時提高非自用住宅之稅率上限，惟有拉開稅率差距，才是解決囤房的有效辦法。

林宜瑾說，之前台南市因為房屋稅調漲稅基，造成地方民意反彈，所以若沒有從母法調整稅率，將自用住宅與非自用住宅的距離拉開，不僅無益於地方稅收，也沒辦法達到居住正義跟租稅公平。

林宜瑾說，持有自住房屋不屬於投機炒房的行為，政府對於長期持有房屋作為自用的住宅，應該採輕稅措施，而現在台灣有很多空屋，但也有很多無殼蝸牛，強調政府有落實居住正義的責任。她也舉例，就台南的非自用住宅而言，很多人是「單人擁有4、500戶」，強調應該要採差別稅率。

與會的台北商業大學財政稅務系暨研究所教授黃耀輝，持有太多房屋會影響居住正義，也讓很多年輕人想買房買不到，他的看法與立委們所見略同，但有些為差異；他建議對單一自住給予輕稅，但持有兩戶以上就不適用優惠稅率，並限縮非自住的定義，改為持有第三戶即視為「非自住」。

黃耀輝也說，政府應過《財政收支劃分法》，要求地方政府調高徵收率，若《房屋稅條例》修法成效有限，也可再提高法定稅率最高級距3.6％。

與會的財政部賦稅署組長李素蘭則說，財政部過去徵詢地方政府意見，單一且自用住宅稅若每降0.1％稅率，可能造成稅損將近10億元，多數地方政府認為降低自住戶稅率可能影響地方財政；且若調降自住稅率，自住標準可能會連動，需要通盤考量地方政府的財政容忍程度。

至於立委的修法方向，李素蘭說，目前僅台北市、宜蘭縣與連江縣有差別稅率，若台北、連江有意願將非自住戶稅率將從現行的3.6％提高到4％，擬增加稅收約0.98億元，但自住稅率降到1％，稅損將達50億元。

她說，因為修法後地方政府面臨不同的壓力，財政部都會尊重立委建議，但如何維持租稅公平與財政健全將是考慮重點。

(中時 )